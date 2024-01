Gubbio: quarta edizione dell’evento “E’ la sera dei miracoli”

Si terrà venerdì 26 gennaio la quarta edizione dell’evento “È la sera dei miracoli” organizzata dall'IIS “Cassata Gattapone” di Gubbio, e aperta a quanti desiderino fare un’esperienza diretta tra scienza e tecnologia. Sarà possibile visitare gli stand allestiti dagli alunni dei 10 indirizzi di studio e partecipare all’inaugurazione del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità, prevista per le ore 17, alla presenza della Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Anna Ascani, e delle autorità civili e religiose della città. A seguire due conferenze plenarie in Aula Magna, tenute dai proff. Luca Mercalli, meteorologo e climatologo (Crisi climatica e ambientale: come comprenderla, come affrontarla), e Piergiorgio Giacchè, antropologo (Violenza DEgenere). La serata sarà impreziosita da un ricco buffet e da uno spazio di musica live.

Gubbio/Gualdo Tadino

24/01/2024 09:54

Redazione