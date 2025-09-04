Skin ADV

Gubbio, settima tappa di “Infinita Bellezza”: un viaggio in Italia di 10 maratone in 10 giorni con Ivana Di Martino e Legambiente

Dal 12 al 21 settembre, l’ultrarunner milanese affronterà un viaggio estremo di 421,95 km da Milano a Roma, per celebrare la bellezza dell’Italia e lanciare un appello forte: agire insieme per garantire un futuro più sostenibile per tutti.

Ivana Di Martino, atleta, coach professionista, giornalista e ultrarunner, lancia il progetto "Infinita Bellezza", un viaggio di 10 maratone in 10 giorni attraverso l'Italia (12-21 settembre), affiancata da Legambiente, per celebrare la bellezza del nostro paese e sensibilizzare l’opinione pubblica su sfide ecologiche cruciali, dalla protezione della biodiversità alla difesa delle riserve marine. L’obiettivo è promuovere comportamenti sostenibili e il rispetto per la natura, per salvaguardare un patrimonio ambientale da proteggere. Ogni tappa toccherà luoghi simbolo di sfide ecologiche e culturali: Milano, dove l’inquinamento urbano è una problematica crescente; Torino, dove la riqualificazione fluviale e la riduzione delle emissioni sono urgenti. Crespi d’Adda, dove si può celebrare l’armonia tra lavoro, comunità e natura, promuovendo la difesa dei corsi d’acqua, la mobilità sostenibile e la tutela del paesaggio fluviale e Verona, dove si affronteranno temi legati all’agricoltura sostenibile e alla difesa dei paesaggi rurali minacciati dalla cementificazione. E poi ancora Trento, dove si sosterranno i territori alpini colpiti dalla crisi climatica; la Toscana, lungo la Ciclovia dell’Arno, per promuovere la tutela dei fiumi e la mobilità sostenibile ma anche Gubbio, dove si difendono i boschi e la biodiversità delle aree interne o la Costa dei Trabocchi, esempio di equilibrio tra natura e tradizione, dove si sensibilizzerà sulla protezione del mare e l'erosione costiera. E poi Napoli, per sensibilizzare sull’inquinamento marino e la gestione dei rifiuti ed infine Roma, per chiedere una transizione ecologica nella capitale, per un futuro più verde e vivibile. Resiliente, ispiratrice, visionaria e solidale, Ivana non corre solo per sé, ma per il nostro futuro. Ogni passo che compie è un appello a un'azione collettiva: proteggere e preservare la bellezza dei nostri paesaggi mozzafiato e i nostri ecosistemi fragili. "Infinita Bellezza" è una chiamata a riscoprire la straordinaria ricchezza del nostro paese, un invito a guardare l’Italia con occhi nuovi, quelli dell’amore e della cura. Il viaggio, che inizierà il 12 settembre a Milano e si concluderà il 21 settembre a Roma, offrirà anche l’opportunità di raccogliere storie, incontrare persone e diffondere un messaggio positivo di rispetto, lentezza e consapevolezza. Grazie a Tribe Running, l’app che permette di trovare compagni di allenamento al proprio ritmo, run club ed eventi nelle zone di interesse, sarà possibile seguire il percorso delle tappe raggiunte da Ivana Di Martino. Chi lo desidera potrà accompagnarla lungo l’intera maratona o percorrere anche solo qualche chilometro in bici o correndo, partecipando così in prima persona all’impresa. In alcune tappe del tour, grazie al supporto di team dedicati di Legambiente, verranno organizzate lungo il percorso sessioni di plogging – una corsa che combina l’attività fisica con la raccolta dei rifiuti. Tutte le indicazioni orari e luoghi verranno segnalate sui social di Legambiente e dell’iniziativa dedicata @puliamoilmondo e su Tribe Running. Il progetto è promosso dall’associazione fondata da Ivana Di Martino, Run To Be, sostenuto da Arca Sinergie e Sviluppo, società di consulenza specializzata nel settore agroalimentare che supporta le aziende nella crescita sostenibile e nella transizione ecologica, combinando approccio strategico, innovazione tecnica e networking per creare valore concreto e misurabile. "Infinita Bellezza" ha inoltre il Patrocinio del Comune di Milano, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Partner dell’iniziativa anche Radio24, radio che ospita ogni domenica mattina Personal Best, la trasmissione dedicata alla corsa condotta dalla stessa Di Martino e Silvio Lorenzi. Why Run, negozio di riferimento della community dei runner milanesi, sarà invece lo sponsor tecnico.

