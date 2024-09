Gubbio, sfida all'Arezzo in terra toscana. Taurino: "Possibili alcuni cambi di formazione". "Arena C" torna giovedì alle 21.15 su TRG

Serie C, girone B: terminerà solo stasera la quinta giornata di campionato(in campo alle 20.30 il Perugia all'Adriatico con il Pescara) ma è già tempo di pensare al turno infrasettimanale che inizierà domani fino a Giovedì. In campo domani sera alle 20.45 il Gubbio sul campo dell'Arezzo, entrambe appaiate a quota 9: possibile turn over per mister Taurino(nella foto di Simone Grilli) che potrebbe far partire dal primo minuto alcuni elementi che sin qui hanno avuto meno minutaggio, come capitan Signorini in difesa, Iaccarino a centrocampo e Giovannini in attacco.

"Affrontamo una squadra in salute e che ha tante variabili in ogni reparto, con un reparto offesivo variegato e composto da elementi di talento e fisicità - commenta Taurino alla vigilia - noi però dobbiamo pensare, oltre a limitare i loro punti di forza, a fare una prestazione migliore rispetto a quanto visto con il Campobasso venerdì e crescere soprattutto in fase offensiva dove facciamo ancora un pò di fatica. Cambi nell'undici iniziale? L'idea è sempre quella di mettere in campo la formazione migliore ma tra domani e sabato qualche varaizione ci sarà sicuramente viste le tante gare ravvicinate. Sicuramente vogliamo dare continuità al percorso che stiamo intraprendendo cercando di fare un passo in avanti dal punto di vista del gioco e della mentalità partita dopo partita".

Mercoledì alle 18.30 toccherà alla Ternana riceve al "Liberati" il Legnago mentre Giovedì alle 20.45 il Perugia affronta al "Curi" il Rimini.

Per questo, vista l'eccezionalità legata al turno infrasettimanale, "Arena C" tornerà in diretta solo per questa settimana su TRG Giovedi 26 alle ore 21.15 per analizzare le gare appena disputate e guardare al contempo al turno successivo che si giocherà il prossimo weekend.

Gubbio/Gualdo Tadino

23/09/2024 16:36

Redazione