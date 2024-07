I sindaci di Città di Castello, San Giustino e Citerna uniti sulla E78

“Il completamento del tratto umbro della E78 è una priorità per l’Alta Valle del Tevere, ma questo passo fondamentale per lo sviluppo del territorio, a cui siamo favorevoli, non può avvenire senza tenere nella dovuta considerazione le posizioni espresse dai Comuni interessati: ecco perché riteniamo opportuno che Anas ritiri l’attuale proposta di tracciato e si torni a prendere in considerazione la soluzione condivisa dai sindaci e dal territorio, che le nostre amministrazioni hanno messo sul tavolo sia della Regione che della stessa Anas”. E’ quanto dichiarano il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, il sindaco di San Giustino Stefano Veschi e il sindaco di Citerna Enea Paladino, prendendo una posizione congiunta sulla vicenda dell’ultimazione dell’infrastruttura di collegamento tra Grosseto e Fano, il cui iter procedurale è stato recentemente riattivato da Anas. “Per poter essere il valore aggiunto per il nostro territorio che tutti si aspettano – sottolineano Secondi, Veschi e Paladino – è necessario che il completamento della E78 garantisca effettivamente la possibilità di contare su un’infrastruttura funzionale e adeguata alle esigenze di spostamento delle persone e di trasporto delle merci”. “Questo non accadrebbe, però – puntualizzano i primi cittadini – se la Guinza venisse aperta a un’unica canna. Per noi resta prioritario che venga realizzata anche la seconda canna e che la galleria venga collegata a una viabilità adeguata a sostenere il volume di traffico che si creerà tra Toscana, Umbria e Marche”. “Se si vuole veramente lavorare nell’interesse delle comunità della vallata e cogliere fino in fondo l’opportunità rappresentata dal completamento della E78 – concludono Secondi, Veschi e Paladino - non si può prescindere dalla proposta di tracciato che abbiamo condiviso e che chiediamo di rivalutare positivamente, con scelte che non siano al ribasso dal punto di vista tecnico e finanziario”. Della E78 si parlerà sabato 3 agosto in un’assemblea pubblica convocata dal Comune di Citerna alle ore 10.00 presso il nuovo Cinema Smeraldo di Pistrino.

Città di Castello/Umbertide

30/07/2024 15:22

Redazione