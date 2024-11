Il Basket Gubbio non si ferma al poker

EMI Basket Gubbio non si ferma al poker e cala anche la manita. Il quinto successo consecutivo arriva in trasferta contro la Pallacanestro Antoniana Pescara 1966 per 62-75, al termine di una partita piena di alti e bassi. I ragazzi di coach Cecchini partono bene e chiudono il primo quarto a +13 con Di Simone e Rombi sugli scudi, poi sprecano tutto nel parziale successivo: all’intervallo lungo finisce 34-33 per i padroni di casa. Nel secondo tempo è come se la partita ripartisse da zero, ma proprio Di Simone cade male e non rientra: la situazione è da monitorare, si faranno anche accertamenti, ma per il capitano biancoblu potrebbe essere solo spavento. Nonostante questo gli eugubini riescono a mettere a segno 21 punti sia nel terzo che nel quarto parziale portandoli entrambi a casa, trascinati dai fondamentali Rombi e Razzi e archiviando la sfida con un 62-75 finale. Nel Pescara da segnalare la prestazione sia di Testa che di De Luca – chiudono entrambi a 16 punti – con quest’ultimo che mette a referto diversi canestri anche dall’alto coefficiente di difficoltà. Grazie alla vittoria in terra abruzzese il Basket Gubbio sale a 10 punti su 10 disponibili, pari merito con il Basket Gualdo 96 che espugna il parquet di Perugia (61-73) nel big match di giornata. Testa alla prossima per i biancoblu, che sabato 9 novembre alle ore 18:30 sfiderà il Basket Todi alla Polivalente.

“Usciamo dalla gara con cose positive e con qualche campanello che ci deve far preparare al meglio alle prossime sfide”, commenta coach Cecchini. “Della gara di ieri ci portiamo dietro il bel primo quarto – prosegue – e l’essere stati bravi a raddrizzare la gara, visto che per la prima volta in stagione siamo andati all'intervallo lungo sotto nel punteggio dopo esserci complicati la gara da soli e portare a casa questi due punti che a livello di classifica sono molto preziosi. Il secondo quarto è stato molto negativo dopo un primo ottimo, a testimonianza che non possiamo rilassarci, ma la nota più importante, soprattutto essendo una neopromossa, è che siamo a punteggio pieno dopo cinque partite”. Coach Cecchini, però, vuole tenere alta l’attenzione dei suoi, soprattutto in vista delle prossime gare di campionato: “Abbiamo avuto 4 scontri su 5 con formazioni dell’Abruzzo che dati alla mano non hanno per ora raccolto punti contro le umbre. Ora per noi inizia un cammino nuovo dove le difficoltà della categoria verranno messe alla prova e dovremmo essere bravi a reggere l'urto”.

Gubbio/Gualdo Tadino

04/11/2024 08:29

Redazione