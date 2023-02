Il dottor Massimo Braganti lascia l'incarico di direttore generale dell'Usl Umbria 1

Ha lasciato stamani il suo incarico il direttore generale dell'Usl 1 Massimo Braganti. Andrà a ricoprire un ruolo dirigenziale presso la Regione Toscana. Nel suo saluto, oltre ai ringraziamenti alla giunta regionale e al suo staff, ha ricordato quanto fatto in veste di dirigente Asl 1 tra i progetti conclusi o avviati, rispetto alla situazione di sbilancio economico, sono state poste in essere azioni per recuperare oltre 23 milioni di euro in sette mesi, inaugurato la prima casa della Comunità in Umbria a Città della Pieve, l’Ospedale di Comunità a Marsciano, attivato le procedure per la realizzazione e trasformazione delle altre Case e Ospedali di Comunità previste nel PNRR. E' stato trasformato e messo in sicurezza l’Istituto Prosperius Tiberino Spa di Umbertide.

Gubbio/Gualdo Tadino

24/02/2023 14:19

Redazione