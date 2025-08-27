Il saluto e gli auguri di Monica Bellucci al Festival delle Nazioni e alla “sua” Città di Castello: “vi auguro tutto il meglio per questo splendido evento e vi abbraccio”

Skin ADV

Il saluto e gli auguri di Monica Bellucci al Festival delle Nazioni e alla “sua” Citta’ di Castello. “Ringrazio gli organizzatori del Festival delle Nazioni che si terrà a Città di Castello. Grazie per questo invito così gradito che mi onora. Sono sul set cinematografico a Riyad e non posso essere li con voi. Vi auguro tutto il meglio per questo splendido evento e vi abbraccio”. Dal set cinematografico di Riyad, dove è attualmente impegnata per le riprese del film “7 Dogs”, un thriller-action diretto dai registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, Monica Bellucci, ha voluto essere presente attraverso un breve ma significativo video alla inaugurazione della 58esima edizione del Festival delle Nazioni, che si apre domani sera, giovedi 28 Agosto. Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, l’assessore alla cultura, Michela Botteghi e la presidente del Festival delle Nazioni, Silvia Polidori, hanno invitato l’attrice quale ospite d'onore alla edizione del Festival che si terrà a Città di Castello dal 28 agosto al 12 settembre 2025. “La manifestazione, che da oltre mezzo secolo celebra l'incontro tra musica, cultura e identità nazionali, vedrà quest'anno come nazione ospite la Francia, in un omaggio sentito alla sua straordinaria tradizione artistica, musicale e cinematografica – hanno scritto il sindaco Luca Secondi, l’assessore Michela Botteghi e la Presidente del Festival delle Nazioni, Silvia Polidori, nella lettera di invito a Monica Bellucci – in questo contesto, la sua presenza - simbolo autentico di un ponte tra l'Italia e la Francia - sarebbe per noi un onore e un momento di altissimo significato.” La star del cinema mondiale ha dunque risposto al cortese invito con un video-messaggio denso di amore e senso di appartenenza verso la sua Città di Castello e i simboli artistico-culturali come il Festival delle Nazioni che domani, giovedi 28 agosto alle ore 21 nella maestosa chiesa di San Domenico apre il sipario della 58esima edizione con una composizione originale per coro e orchestra del Premio Oscar Nicola Piovani interpretata dalla Guiyang Symphony Orchestra e dalla Corale Marietta Alboni. Sul podio Guoyong Zhang che leverà la bacchetta anche su Ning Feng per l’esecuzione del Concerto per violino e orchestra di Zhao Jiping. “Monica Bellucci conferma anche in questa occasione di amare e di essere sempre vicina ai luoghi di origine dove ha mosso i primi passi verso una carriera stellare a livello internazionale. La attendiamo a Città di Castello appena i numerosi impegni di lavoro e progetti in giro per il mondo glielo consentiranno”, hanno concluso sindaco, assessore e presidente del festival

Città di Castello/Umbertide
27/08/2025 17:03
Redazione
