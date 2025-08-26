Skin ADV

Campionato europeo di automodellismo, Gubbio pronta ad accogliere centinaia di partecipanti

L’assessore Colaiacovo: “L’evento apre il mese dello Sport: lieti di ospitare un appuntamento che porterà grande movimento e coinvolgimento”.

Sono centinaia i partecipanti attesi a Gubbio dal 3 al 6 settembre prossimi, con 80 squadre iscritte provenienti da 14 Paesi, per il Campionato europeo over 40 di automodellismo, un appuntamento sportivo di rilevanza internazionale che trasformerà la città nella capitale europea del modellismo dinamico. La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta oggi nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, alla presenza dell’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo e del presidente del Club Automodellistico 5 Colli Giuseppe Agostinelli, promotore dell’iniziativa. Il campionato prevede due categorie di gara dedicate a modelli in scala 1/8 e 1/10, con competizioni quotidiane dalle 9 alle 18 e premiazioni sabato sera, 5 settembre. La giornata di domenica 6 settembre sarà invece a disposizione come eventuale recupero in caso di pioggia. “Abbiamo già 80 iscritti, ognuno rappresentante una squadra composta da almeno tre persone, più le famiglie al seguito. Questo significa che avremo in città centinaia di partecipanti, da ben 14 Paesi europei”, ha sottolineato Agostinelli. “Il campionato si terrà dal 3 al 6 settembre ed è aperto anche a curiosi e interessati che volessero approfondire questo sport o anche semplicemente a coloro che abbiano voglia di godersi una giornata di spettacolo su quattro ruote. La pista di Gubbio si affaccia su una delle città più belle del mondo, questo rappresenta un plus che rende la nostra città una cornice d’eccezione per il campionato”. L’assessore Colaiacovo ha sottolineato come Gubbio si sia affermata negli anni in questo campo, soprattutto grazie all’impegno dei volontari appassionati del club automodellistico. “Siamo lieti di ospitare un appuntamento che porterà movimento e coinvolgimento in città: il Comune non può che sostenere con forza gli organizzatori della manifestazione. Ogni sport ha un grande valore, ed è obiettivo di questa amministrazione sostenerli tutti. Questo evento, di fatto, aprirà il mese dello sport, che confluirà nella Notte dello Sport del 5 settembre prossimo, evento che tornerà a portare alla ribalta tutte le eccellenze del nostro territorio in questo campo. L’attività del Club 5 Colli e il Campionato Europeo di automodellismo rappresentano un’occasione di incontro e promozione che ancora una volta rafforza il legame tra sport e comunità, contribuendo a dare visibilità internazionale alla città”.

Gubbio/Gualdo Tadino
26/08/2025 15:41
Redazione
26/08/2025 15:38 | Cultura
Gubbio: domenica 31 agosto la 'Festa della Madonna del Sasso'
Si terrà domenica 31 agosto a Gubbio la tradizionale `Festa della Madonna del Sasso`, la suggestiva pieve a pochi chilom...
Leggi
26/08/2025 15:22 | Attualità
Segnalato in Umbria un caso di virus West Nile
Segnalato in Umbria un caso, il primo, di virus West Nile. Riguarda una donna residente in uno dei comuni dell`Usl 1 che...
Leggi
26/08/2025 14:43 | Cronaca
Gubbio: ruba dalla reception dopo aver pagato la stanza, denunciato dai Carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno denunciato in stato di libertà un 33enne del luogo, ritenuto responsabile d...
Leggi
26/08/2025 14:41 | Cronaca
Bastia Umbra: in Italia con il visto turistico spacciava cocaina, arrestato dai Carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato un 23enne, di origine albanese, per l’ipotesi di reato di d...
Leggi
26/08/2025 14:01 | Sport
Lo sport accende l’estate gualdese con il Premio “Sogni Olimpici”
Gualdo Tadino racconta i campioni. Una serata speciale giovedì 4 settembre 2025, alle ore 21, in piazza Martiri della Li...
Leggi
26/08/2025 12:15 | Cultura
Alla scoperta di Ottaviano Nelli: un viaggio serale tra arte e spiritualità a Gubbio
Una passeggiata “Alla scoperta di Ottaviano Nelli” o meglio alla sua riscoperta. Il Nelli è stato un maestro della pittu...
Leggi
26/08/2025 12:10 | Attualità
Usl Umbria 1: nessuna chiusura del Punto di erogazione Servizi socio-sanitari di Deruta
In riferimento a quanto recentemente dichiarato attraverso i canali social e a mezzo stampa dal sindaco di Deruta Michel...
Leggi
26/08/2025 11:45 | Attualità
Al via i lavori per una nuova tac all'ospedale di Pantalla
Giovedì 28 agosto prenderanno il via i lavori per l’installazione di una nuova Tac all’ospedale Media Valle del Tevere d...
Leggi
26/08/2025 11:44 | Cultura
Il Comune di Gualdo Tadino presente al “Karpackie Klimaty 2025” di Krosno
Proseguono le attività di gemellaggio istituzionale fra il comune di Gualdo Tadino e la città di Krosno in Polonia, dal ...
Leggi
26/08/2025 11:21 | Attualità
Al via in Umbria la campagna abbonamenti 2025 di Busitalia
Al via in Umbria la campagna abbonamenti 2025 di Busitalia. L`obiettivo è di favorire l`acquisto digitale e offrire nuov...
Leggi
Utenti online:      477


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv