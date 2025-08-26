Campionato europeo di automodellismo, Gubbio pronta ad accogliere centinaia di partecipanti

Sono centinaia i partecipanti attesi a Gubbio dal 3 al 6 settembre prossimi, con 80 squadre iscritte provenienti da 14 Paesi, per il Campionato europeo over 40 di automodellismo, un appuntamento sportivo di rilevanza internazionale che trasformerà la città nella capitale europea del modellismo dinamico. La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta oggi nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, alla presenza dell’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo e del presidente del Club Automodellistico 5 Colli Giuseppe Agostinelli, promotore dell’iniziativa. Il campionato prevede due categorie di gara dedicate a modelli in scala 1/8 e 1/10, con competizioni quotidiane dalle 9 alle 18 e premiazioni sabato sera, 5 settembre. La giornata di domenica 6 settembre sarà invece a disposizione come eventuale recupero in caso di pioggia. “Abbiamo già 80 iscritti, ognuno rappresentante una squadra composta da almeno tre persone, più le famiglie al seguito. Questo significa che avremo in città centinaia di partecipanti, da ben 14 Paesi europei”, ha sottolineato Agostinelli. “Il campionato si terrà dal 3 al 6 settembre ed è aperto anche a curiosi e interessati che volessero approfondire questo sport o anche semplicemente a coloro che abbiano voglia di godersi una giornata di spettacolo su quattro ruote. La pista di Gubbio si affaccia su una delle città più belle del mondo, questo rappresenta un plus che rende la nostra città una cornice d’eccezione per il campionato”. L’assessore Colaiacovo ha sottolineato come Gubbio si sia affermata negli anni in questo campo, soprattutto grazie all’impegno dei volontari appassionati del club automodellistico. “Siamo lieti di ospitare un appuntamento che porterà movimento e coinvolgimento in città: il Comune non può che sostenere con forza gli organizzatori della manifestazione. Ogni sport ha un grande valore, ed è obiettivo di questa amministrazione sostenerli tutti. Questo evento, di fatto, aprirà il mese dello sport, che confluirà nella Notte dello Sport del 5 settembre prossimo, evento che tornerà a portare alla ribalta tutte le eccellenze del nostro territorio in questo campo. L’attività del Club 5 Colli e il Campionato Europeo di automodellismo rappresentano un’occasione di incontro e promozione che ancora una volta rafforza il legame tra sport e comunità, contribuendo a dare visibilità internazionale alla città”.

Gubbio/Gualdo Tadino

26/08/2025 15:41

Redazione