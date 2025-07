L'Umbria prima in Italia per offerta spettacoli per abitante. Lo afferma il rapporto SIAE

L’Umbria protagonista della scena culturale italiana .Prima in Italia per offerta di spettacoli per abitante. Cinema, musica, sport e turismo culturale trainano la crescita. Il Rapporto SIAE premia una regione vivace e attrattiva, con numeri che superano la media nazionale in diversi settori. Densità di spettacoli da primato e pubblico partecipe. Incremento del 7,9% di eventi in Umbria, valore secondo solo al Veneto. La regione è prima in Italia per numero di ingressi al cinema per abitante.Boom anche per gli spettacoli sportivi in termini di spettatori (+15%) e di partite organizzate (+20%).“Le attività culturali, creative e sportive rappresentano un potente volano di sviluppo – ha commentato il presidnete della Camera di commercio Giorgio Mencaroni - La Camera di Commercio dell’Umbria è impegnata con forza a sostenere questo settore nella duplice transizione digitale ed ecologica attraverso contributi diretti, investendo nella formazione delle imprese e accompagnandole verso nuovi modelli di progettazione, produzione e comunicazione.”

Gubbio/Gualdo Tadino

19/07/2025 11:20

Redazione