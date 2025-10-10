Skin ADV

L'alta pressione regala l'ottobrata a quasi tutta Italia

iLMeteo.it, le temperature massime saliranno fino a 26-27°C.

L'alta pressione regala una "Bella Ottobrata" a quasi tutta l'Italia fino all'inizio della prossima settimana. Lo annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, precisando che le temperature massime saliranno fino a 26-27°C a Firenze, Napoli, Oristano, Prato, Roma, Siracusa, Sondrio e Terni, per citare le città più calde, e saranno intorno ai 23-25°C su buona parte del Paese. A Milano la massima sfiorerà i 23°C, ben 5 gradi oltre la media del periodo; su quasi tutto il Centro-Nord saliremo fino ad anomalie positive di +5 / +6°C. Ciò nonostante, nelle prossime ore il cielo sereno non sarà presente ovunque: si prevedono ancora degli addensamenti tra le Isole Maggiori e, localmente, sul Sud peninsulare. Sulla Sardegna e sulla Sicilia non si escludono anche dei rovesci a causa di una piccola zona depressionaria presente sul mare tra le isole. A inizio settimana una colata di aria polare russa investirà sicuramente i Balcani e i Carpazi, marginalmente anche l'Italia. Nel frattempo godiamoci un weekend dal sapore quasi estivo: staremo molto bene sia al mare sia in montagna, solo sulle Isole Maggiori dovremo tenere a portata di mano un ombrellino. Nel dettaglio: Venerdì 10. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: piogge irregolari in Sardegna, bel tempo altrove. Sabato 11. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: qualche pioggia irregolare in Sardegna, più rara in Sicilia. Domenica 12. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: molte nubi in Sardegna e Sicilia, rare piogge. Tendenza: tempo perlopiù stabile, soleggiato e mite fino a lunedì 13 ottobre.

Perugia
10/10/2025 09:48
Redazione
10/10/2025 15:02 | Attualità
L'Umbria continua a splendere a Osaka
Esprime grande soddisfazione il vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori, appresa la no...
Leggi
10/10/2025 14:04 | Sport
Sabato sera fiorentino per le Black Angels
Vigilia di seconda giornata di Serie A1 Femminile e subito un test di altissimo livello per la Bartoccini MC Restauri Pe...
Leggi
10/10/2025 13:17 | Cronaca
Corciano: scoperto deposito di rifiuti pericolosi e non dai Carabinieri del NOE
I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico - NOE - di Perugia, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudizi...
Leggi
10/10/2025 12:43 | Costume
International business meeting: Gubbio in delegazione a Wertheim in vista degli appuntamenti del 2026
Anche il Comune di Gubbio ha partecipato all’International Business Meeting 2025 che si è tenuto a Wertheim, in Germania...
Leggi
10/10/2025 11:11 | Sport
Ruzzola: atto conclusivo per la stagione FIGeST con la Supercoppa Italiana sulle piste di Gualdo Tadino
Sta giungendo al termine la lunga stagione FIGeST 2024/2025 della ruzzola e rulletto. Domenica prossima, 12 ottobre, si ...
Leggi
10/10/2025 10:46 | Cronaca
Gubbio, furto con strappo durante festival musicale. Denunciati tre uomini
Si erano prima mescolati tra il pubblico del Wonderlast Festival, approfittando della folla radunata sotto il palco, per...
Leggi
10/10/2025 10:08 | Attualità
Usl Umbria 1, ad Assisi attivata una nuova ambulanza per gli eventi giubilari
In occasione della Marcia della Pace Perugia - Assisi, in programma domenica 12 ottobre, sarà attivata una nuova postazi...
Leggi
10/10/2025 08:56 | Costume
Al Teatro Talia di Gualdo Tadino si celebra Raffaello Lucarelli, pioniere del cinema italiano
Venerdì 17 ottobre alle ore 11 presso il Teatro Talia di Gualdo Tadino la città umbra rende omaggio a uno dei padri dime...
Leggi
10/10/2025 06:52 | Attualità
La Spartan Race conferma Gubbio. Dopo le voci di possibili cambi di location, confermata a primavera la corsa degli "spartani" nella città di pietra
Nel 2026 la Spartan Race tornerà a Gubbio. Dopo giornate di incertezze e dubbi a causa dei cambiamenti nell`assetto soci...
Leggi
09/10/2025 19:05 | Cronaca
Umbertide: anziano muore travolto da mezzi agricoli
Doveva essere una giornata dedicata alla sua passione, invece si è trasformata in tragedia.  Un uomo di 79 anni è rimast...
Leggi
