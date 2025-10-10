L'alta pressione regala l'ottobrata a quasi tutta Italia

L'alta pressione regala una "Bella Ottobrata" a quasi tutta l'Italia fino all'inizio della prossima settimana. Lo annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, precisando che le temperature massime saliranno fino a 26-27°C a Firenze, Napoli, Oristano, Prato, Roma, Siracusa, Sondrio e Terni, per citare le città più calde, e saranno intorno ai 23-25°C su buona parte del Paese. A Milano la massima sfiorerà i 23°C, ben 5 gradi oltre la media del periodo; su quasi tutto il Centro-Nord saliremo fino ad anomalie positive di +5 / +6°C. Ciò nonostante, nelle prossime ore il cielo sereno non sarà presente ovunque: si prevedono ancora degli addensamenti tra le Isole Maggiori e, localmente, sul Sud peninsulare. Sulla Sardegna e sulla Sicilia non si escludono anche dei rovesci a causa di una piccola zona depressionaria presente sul mare tra le isole. A inizio settimana una colata di aria polare russa investirà sicuramente i Balcani e i Carpazi, marginalmente anche l'Italia. Nel frattempo godiamoci un weekend dal sapore quasi estivo: staremo molto bene sia al mare sia in montagna, solo sulle Isole Maggiori dovremo tenere a portata di mano un ombrellino. Nel dettaglio: Venerdì 10. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: piogge irregolari in Sardegna, bel tempo altrove. Sabato 11. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: qualche pioggia irregolare in Sardegna, più rara in Sicilia. Domenica 12. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: molte nubi in Sardegna e Sicilia, rare piogge. Tendenza: tempo perlopiù stabile, soleggiato e mite fino a lunedì 13 ottobre.

Perugia

10/10/2025 09:48

Redazione