La Bartoccini Fortinfissi vince ancora e chiude la prima fase da capolista

La Bartoccini Fortinfissi Perugia chiude al meglio la prima fase di campionato. Presso il Pala Francescucci di Casnate con Bernate (CO), nel pomeriggio di domenica 21 gennaio, le Black Angels rifilano uno 0 a 3 alle padrone di casa della Tecnoteam Albese Volley Como. Ma non inganni il risultato, perché non è stata una vittoria scontata: l’avversario si è reso protagonista di un grande girone di ritorno culminato con la conquista della Pool promozione ai danni della più quotata Valsabbina Millenium Brescia e le lombarde, sulle ali dell’entusiasmo, hanno approcciato meglio alla partita. Il match è infatti partito in salita per le ragazze di coach Giovi. Ci è voluta tutta la grinta e la caparbietà del caso per portare il set ai vantaggi e vincerlo poi con il punteggio di 27-29. Nel secondo e nel terzo parziale la Bartoccini Fortinfissi si è poi sciolta mostrando sprazzi di altissima pallavolo, con una seconda linea brava a difendere molti palloni e le varie bocche di fuoco tutte in partita e con una buona percentuale di efficienza. 19-25 e 14-25 i risultati delle altre due frazioni di gioco. Montano, MVP del match, giganteggia con 19 punti e un bel 59 % in attacco. Bene anche Traballi (12), Bartolini (10) e Kosareva (9). Ma bravo l’intero gruppo che si è fatto valere ancora una volta. Piccola nota di cronaca: non era in panchina Messaggi per un piccolo problema fisico occorso in settimana. La Bartoccini Fortinfissi chiude così la prima fase con 49 punti nel carniere frutto di 17 vittorie e una sola sconfitta. Ora comincia la fase calda della stagione con la Pool promozione: la Bartoccini comincerà il suo cammino al Palabarton domenica 28 gennaio. Il primo avversario è la capolista dell’altro girone, la Cbf Balducci Hr Macerata.

Perugia

21/01/2024 19:24

Redazione