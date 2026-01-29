Skin ADV

La Cei nomina il vescovo Paolucci Bedini assistente nazionale del Masci

Il Masci ha accolto la nomina con grande gioia e riconoscenza.

La Conferenza Episcopale Italiana ha nominato il vescovo delle diocesi di Gubbio e di Città di Castello, mons. Luciano Paolucci Bedini Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento adulti scout cattolici italiani (Masci). Il Masci ha accolto la nomina con grande gioia e riconoscenza, ringraziando la Cei per questo dono che dà compimento a un cammino di amicizia e collaborazione già avviato negli ultimi anni. Il vescovo Paolucci Bedini è fin da bambino legato allo scoutismo e dal 2005 al 2010 è stato anche assistente regionale dell’Agesci Marche.

