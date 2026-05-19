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La Mastro Giorgio – Nelli - di Gubbio vince il Concorso musicale Città di Scandicci

L’Orchestra dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo grado “MASTRO GIORGIO – NELLI” di Gubbio vince il Secondo premio al 15° Concorso internazionale di musica “Città di Scandicci”.

La Scuola Mastro Giorgio – Nelli di Gubbio, con l’Orchestra del proprio Indirizzo musicale, raggiunge una ulteriore prestigioso risultato, vincendo il Secondo premio, della categoria D, al 15° Concorso internazionale musicale “Città di Scandicci”. Il concorso internazionale, sotto l’egida della Filarmonica Vincenzo Bellini di Scandicci è aperto a scuole medie ad indirizzo musicale, licei musicali, istituti comprensivi, scuole primarie, progetti musicali, scuole di musica per canto lirico e moderno, associazioni bandistiche. Per la edizione 2026 il concorso internazionale ha visto la partecipazione di circa 1600 ragazzi nelle varie categorie, con la esecuzione di oltre 50 orchestre per la sola categoria D dedicata alle Scuole secondarie di primo grado, provenienti da Lombardia, Marche, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Veneto e altre Regioni ancora. È proprio in questa categoria, con scuole provenienti da tutta Italia, che l’Orchestra eugubina dell’Indirizzo musicale della storica “Mastro Giorgio – Nelli”, Dirigente scolastica Francesca Pinna, si è classificata Seconda ottenendo uno straordinario meritato risultato rispetto ad importanza del Concorso e numero dei partecipanti. Tecnicamente o meglio criticamente, già dai primi ascolti della esibizione si poteva immaginare un ottimo piazzamento e i risultati hanno superato le aspettative. L’orchestra quest’anno ha raggiunto i 56 elementi provenienti delle classi prima, seconda e terza media, primo violino Giulio Giuseppemaria Nardelli. I Docenti che hanno seguito la preparazione ed accompagnato gli studenti sono stati in ordine alfabetico per cognome Cristina Bernardini flauto, Rita Bianchini storia e teoria della musica, Marta Cardini pianoforte, Katia Ghigi violino, Learco Spigarelli tromba, Gregorio Paffi pianoforte. Direttore d’orchestra il trombettista maestro Learco Spigarelli. Il concorso di Scandicci 9-17 maggio 2026, www.concorsomusicalescandicci.it, è uno dei più importanti d’Italia per le scuole musicali come dimostra la enorme partecipazione riscontrata: una intera settimana necessaria per poter ascoltare tutte le formazioni ed un motto in cartellone che era già un programma: “Scandicci città della musica – da Scandicci a tutta Italia e viceversa”. Ironicamente potremmo dire che il viceversa questa volta è toccato a Gubbio e ai suoi giovani musicisti. L’Indirizzo musicale era già solito ad ottimi piazzamenti. Ricordiamo infatti che anche l’anno scorso, nel 2025, si era classificato Secondo al Premio Nazionale di Pesaro “Giovani in crescendo”, con una formazione più contenuta a circa 25 elementi. Evidenti pertanto la tenuta della qualità musicale ed il progresso nella formazione strumentale di studenti che sono afferenti a più classi. L’indirizzo musicale della Mastro Giorgio – Nelli ovviamente ed inoltre non esaurisce la sua notorietà al presente concorso bensì la espande alla esecuzione di Opere liriche trasposte per formazioni giovanili che hanno negli anni riscosso molto successo a livello locale al Teatro comunale, ad esecuzioni pubbliche in ambito cittadino in occasione di ricorrenze, in saggi scolastici, nella partecipazioni di alcuni musicisti ad Ensemble professionistici che hanno dimostrato un evidente livello di eccellenza in concerti sia cittadini che presso il Conservatorio, all’avvio di alcune carriere che proseguiranno presso i Conservatori di musica. Meritati risultati e complimenti per gli studenti e loro insegnanti che quotidianamente sostengono un grande carico di lavoro, formazione e studio.

Gubbio/Gualdo Tadino
19/05/2026 14:39
Redazione
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