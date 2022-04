La tennista eugubina Maddalena Pierotti vince l'Open Città di Assisi 2022. Ottimi risultati anche per Ledda e Militi Ribaldi

È la tennista del Circolo Tennis Gubbio (tesserata Junior Tennis Perugia), Maddalena Pierotti a vincere l'Open Città di Assisi 2022. L'eugubina si è imposta nella finale contro Veronica Sirci, della Tennis Training School di Foligno, in due set, con il risultato 6-1/7-5. Il torneo organizzato dalla 3T Tennis Academy di Santa Maria degli Angeli, sotto la direzione di Massimiliano Sirchio, ha visto la partecipazione di oltre 40 atlete provenienti da tutta Italia, soprattutto dalle Marche, per il singolare femminile. Una vittoria, quella della Pierotti, che si somma a quella ottenuta da un altro portacolori del Ct Gubbio, Pietro Ledda nel torneo di Torgiano organizzato dallo Sporting Club. L'atleta, classe 2000, nelle scorse settimane ha vinto il tabellone del singolare e anche quello del doppio insieme all'amico e atleta Nicola Militi Ribaldi (Circolo Tennis Gubbio) con il punteggio di 5-7 / 6-3 /10 -5 contro la coppia composta da Andrea Cavicchi e Andrea Lepri (Junior Tennis Perugia). Una bella serie di successi per il Circolo eugubino che si appresta inoltre a vivere una stagione intensa con il ritorno di importanti manifestazioni internazionali in calendario.

Gubbio/Gualdo Tadino

06/04/2022 16:39

Redazione