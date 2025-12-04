Toggle navigation
Natale dentro l'Albero di Gubbio, iniziativa del gruppo FAI e Comitato Alberaioli
Evento speciale che unisce la visita alla mostra sulla storia dell’Albero più grande del mondo, e una suggestiva passeggiata serale lungo il magico percorso per gli “stradoni” del Monte Ingino.
Il Comitato degli Alberaioli e il gruppo FAI di Gubbio organizza un evento speciale che unisce la visita alla mostra sulla storia dell’Albero più grande del mondo, e una suggestiva passeggiata serale lungo il magico percorso per gli “stradoni” del Monte Ingino.
Dettagli dell’Evento:
* Inizio: L’incontro è fissato alle ore 16:00 in Piazza Grande, all’ingresso della Sala degli Stemmi sede della mostra.
* Prima Tappa (16:00 - 17:00 circa): Si visita la mostra curata dal Comitato degli Alberaioli.
* Passeggiata (dalle 17:00): Si parte per una camminata di circa 2 Km lungo gli “stradoni” del monte, illuminati dalle luci dell’Albero, fino alla Basilica di Sant’Ubaldo.
* Seconda tappa: Arrivati in cima al monte presso la sede del Comitato, gli Alberaioli condivideranno la storia, aneddoti e curiosità dell’Albero, per poi brindare alle feste di Natale insieme a tutti i partecipanti.
* Ritorno: Dopo il brindisi, si ripercorre a ritroso lo stesso sentiero.
* Durata dell’intera visita: 2 ore circa.
Informazioni Utili
* Attrezzatura: Si raccomanda di indossare scarpe comode per la camminata sul monte.
* Prenotazione: I posti sono limitati, è gradita la prenotazione tramite il link fornito:
https://faiprenotazioni.fondoambiente.it.
* Contributo: È richiesto un contributo libero e suggerito per partecipare:
* €2,00 per gli Iscritti FAI.
* €5,00 per i non Iscritti.
È possibile iscriversi al FAI anche sul posto.
* Contatti: Per informazioni, scrivere a gubbio@gruppofai.fondoambiente.it o chiamare il 3336917719.
Gubbio/Gualdo Tadino
04/12/2025 14:50
Redazione
