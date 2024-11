Nella mitica “arena” del parco della Fornace a Città di Castello il meraviglioso show del Trofeo Bikeland Ciclocross.

Da alcuni anni Città di Castello giura fedeltà al ciclocross e in questo autunno 2024 lo ha fatto alla grande con il Trofeo Bikeland Ciclocross. Un successo a dir poco clamoroso che ha coronato gli sforzi del sodalizio locale Bikeland Team Bike 2003 in virtù dell’ampia partecipazione di atleti da diverse parti d’Italia (dal Veneto fino alla Sardegna oltre a Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e ovviamente Umbria). Agonisti ed amatori (circa 220 atleti al via) erano preparati a dovere per questo quarto appuntamento stagionale dell’Adriatico Cross Tour, per affrontare con il giusto impegno le caratteristiche del tracciato di 2,3 chilometri abbastanza scorrevole all’interno della sua mitica “arena”: il parco della Fornace, a forma di conca, in località Riosecco a nord del centro abitato tifernate. In questa undicesima edizione, tutte le attenzioni erano focalizzate sugli atleti locali e sulle società umbre per l’assegnazione dei titoli regionali sotto l’egida della Federciclismo Umbria e anche della Federciclismo provinciale di Perugia solo per alcune categorie amatoriali (master junior, élite sport, master 1-2) e giovanili (esordienti secondo anno e allievi, sia uomini che donne). A cogliere con merito la top-5 tra gli agonisti Filippo Battistelli (Velo Club Racing Assisi Bastia), Alessio Biancini (Gruppo Sportivo Pianello), Gianluca Catalani (Gruppo Sportivo Pianello), Luca Niccacci (Foligno Cycling Team) e Leonardo Giuntarelli (Tirreno Bike) tra i G6 uomini, Ginevra Spitoni (Tormatic-Pedale Settempedano) ed Elisa Faccenda (Tirreno Bike) tra le G6 donne, Alessandro Pazzaglini (Gruppo Sportivo Pianello), Nicolò Venanzoni (Race Mountain GM Sport Folcarelli), Federico Possanza (Race Mountain GM Sport Folcarelli), Jacopo Pascucci (Gruppo Ciclistico Matelica) e Lorenzo Sgrò (Tirreno Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Ilaria Crassetti (Team Centro Italia), Aurora Bolletta (Foligno Cycling Team), Chiara Massai (Tirreno Bike), Vittoria Cardinali (DM Racing Team by Marconi) e Alyssa Di Girolamo (GS Mosole) tra le esordienti donne secondo anno, Vittorio Longari (UC Città di Castello), Davide Sdruccioli (Gruppo Sportivo Pianello), Federico Galassetti (Asd Mentana Ciclismo), Nicolò Fondacci (UC Città di Castello) e Pietro Cecconi (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra gli allievi uomini primo anno, Giorgio Bramini Goretti (Cycling Cafè Racing Team), Filippo Cocci (Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci), Enzo Di Stefano (Race Mountain GM Sport Folcarelli), Riccardo Fabrizio Coada (Asd Mentana Ciclismo) e Andrea Mariucci (UC Città di Castello) tra gli allievi uomini secondo anno, Stella Forti (Team Cingolani), Camilla Magnapane (Tormatic Pedale Settempedano) e Chiara Moriconi (Gruppo Ciclistico Matelica) tra le allieve donne, Filippo Modesti (Bici Adventure Team), Flavio Amato (Cycling Cafè Racing Team), Gianfilippo Spogli (Team Fortebraccio), Lorenzo Paglioni (Tirreno Bike) e Diego Caprio (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra gli juniores uomini, Lorenzo Cionna (Passatempo Cycling Team), Alessio Giannelli (GS Borgonuovo), Federico Bartolini (Bici Adventure Team), Michele Campolucci (Team Cingolani) e Teodoro Torresi (Bici Adventure Team) tra gli open uomini, Ginevra Di Girolamo (Horizons Cycling Club), Giulia Cozzari (Team Cingolani), Nefelly Mangiaterra (Team Cingolani), Sara Di Meo (Cycling Cafè Racing Team) ed Alice Verri (Club Corridonia) tra le open donne. Primati di categoria in ambito amatoriale per Mery Guerrini (Hair Gallery Cycling Team) tra le donne master, Mattia Zoccolanti (Bikeland Team Bike 2003) tra gli élite sport, Leonardo Caracciolo (Triono Racing – SC Centro Bici) tra i master 1, Pier Filippo Bertuzzo (X Project Asd) tra i master 2, Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese) tra i master 3, Matteo Donati (Bikeland Team Bike 2003) tra i master 4, Massimo Folcarelli (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra i master 5, Stefano Coscia (Asd Lazzaretti) tra i master 6, Mario Quattrini (Fiormonti Team) tra i master 7 e Claudio Faraoni (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra i master 8. L’andamento vivace ed elettrizzante di tutte le gare svolte, accompagnato dalla voce dello speaker Tiziano De Cristoforo, ha avuto il suo apice durante lo svolgimento della manifestazione parallela dello short track (Trofeo Frigo Elettrica Sas-Trofeo del Morino) per giovanissimi tra 7 e 11 anni di età, corrispondenti alle categorie G1-G5. La versione “baby” del Trofeo Bikeland Ciclocross ha visto la partecipazione delle compagini locali umbre Foligno Cycling Team (vincitrice della classifica a punteggio con la miglior somma di tutti i piazzamenti individuali), Altotevere Bike (società più numerosa), Avis Mtb Amelia, Gubbio Ciclismo Mocaiana, UC Foligno Start, Cicloturistica Massa Martana, Team Bike Miranda, Martani Tuderbike-Mtb Team, Nestor Marsciano e UC Città di Castello, oltre a Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci, Abitacolo Sport Club, Tormatic Pedale Settempedano (dalle Marche), GS Poppi BP Motion (dalla Toscana) e SC San Lazzaro (dall’Emilia Romagna).

Città di Castello/Umbertide

12/11/2024 14:17

