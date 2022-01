Nuova puntata questa sera de “Le Interviste” su canale 11-Trg alle ore 22.30

La puntata che va in onda (stasera in Umbria alle ore 22,30 su canale 11-Trg, da domani nelle Tv delle altre regioni italiane in giorni e orari differenziati impossibili da sintetizzare qui) per la serie “Le Interviste” della Società italiana di Economia (Sie) – curate da Giuseppe Castellini con regia e montaggio di Gamma Multimedia Italia di Roberto Sportellini - è quindi un omaggio alla memoria del Prof. Francesco Forte: Accademico, Economista, Politico, personalità di altissimo profilo scientifico e culturale e di profonda passione civile. Qualità che emergono con chiarezza anche in questa intervista, in cui il Professore parla sul tema della strategia e delle specifiche misure da adottare per la sopravvivenza del pianeta. Impossibile sintetizzare qui il prestigioso percorso professionale, civile e umano del Professore. Basti citare la sua magistrale attività di insegnamento della Scienza delle Finanza – a fianco di Ezio Vanoni nella cattedra milanese, poi successore di Luigi Einaudi alla cattedra torinese – messa a frutto nell’elevata e multiforme attività politica e governativa (è stato due volte Ministro e due volte Sottosegretario di Stato) e nell’impegno sul fronte delle economie povere del mondo nel corso degli anni ’80. Una produzione scientifica intesa e di fondamentale importanza, la sua, come anche la sua presenza alla guida di importanti organismi e associazioni nazionali e internazionali.