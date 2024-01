E' un sessantenne originario del Veneto il motociclista morto in un incidente stradale lungo la statale 685 'Delle Tre Valli Umbre' nel territorio comunale di Norcia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri viaggiava su una Honda che, in località Biselli, si è scontrata con una Fiat Punto per cause in corso di accertamento. Oltre ai carabinieri sono intervenute le squadre Anas, il 118 e i vigili del fuoco.

Perugia

21/01/2024 15:18

Redazione