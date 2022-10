Ospedale Terni: nominato il nuovo direttore sanitario, è il dottor Pietro Manzi

Il dottor Pietro Manzi è il nuovo direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Il direttore generale Andrea Casciari ha infatti firmato la delibera per l'assegnazione dell'incarico, con valenza fino al 2025. Il dottor Manzi, nato a Roma nel 1960, formazione classica e laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha ricoperto diversi incarichi in ambito sanitario in particolare tra Umbria, Lazio e Toscana. Più di recente, fino a settembre 2022 ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario facente funzione dell'azienda ospedaliera di Perugia, dove nei mesi precedenti aveva assunto la direzione della Struttura Complessa Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri. Inoltre, nel 2020 è stato in servizio alla Usl Roma1 in staff al Direttore Sanitario, in comando dalla Asl di Rieti. Tra il 2016 e il 2019 è stato anche direttore sanitario della Usl Umbria 2. È autore di oltre 90 pubblicazioni di settore, ha svolto inoltre attività didattica nelle materie di Igiene Ospedaliera e di Organizzazione Aziendale presso l’Università Roma La Sapienza - sede Viterbo, l’Università di Perugia e di Siena. "Un ringraziamento particolare alla dottoressa Ascani - spiega il direttore generale Casciari - per il lavoro portato avanti in questo lasso di tempo seguito al mio insediamento. Da parte mia l'augurio di un buon lavoro al dottor Manzi, nella consapevolezza che le sue indiscusse qualità accresceranno ulteriormente i servizi della nostra azienda".

Perugia

11/10/2022 12:34

Redazione