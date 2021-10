Otto milioni di euro in arrivo per l’Istituto di Istruzione Superiore “R. Casimiri” di Gualdo Tadino

C’è una nuova buona notizia per la città di Gualdo Tadino ed il suo Istituto di Istruzione Superiore “R. Casimiri”. Sono in arrivo, infatti, ben 8.172.000 € che serviranno a realizzare interventi di adeguamento e miglioramento sismico della scuola gualdese. Il comitato istituzionale per l’Umbria ha dato il via libera all’elenco degli edifici che beneficeranno della pioggia di risorse che saranno liberate a stretto giro con l’ordinanza speciale attesa dal commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini e tra queste figura anche l’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino (di proprietà della Provincia di Perugia), l’unico nel comprensorio dell’eugubino-gualdese. In totale per le scuole dell’Umbria sono in arrivo dai fondi per la ricostruzione post sisma 2016 oltre 234 milioni di euro. Nell’ordinanza in via di emanazione dal commissario straordinario alla ricostruzione, frutto del “Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”, sono 53 (40 scuole fuori dal cosiddetto cratere del terremoto e 13 all’interno) i plessi scolastici dell’Umbria interessati per interventi complessivi pari a 234.484.702 euro. Gli oltre 8 milioni di euro in arrivo per il “Casimiri” di Gualdo Tadino consentiranno di innalzare notevolmente gli standard di sicurezza della scuola attraverso vari interventi di adeguamento sismico, permettendo a studenti, professori, personale scolastico di poter svolgere al meglio le proprie attività in un ambiente sicuro ed al passo con i tempi.

Gubbio/Gualdo Tadino

01/10/2021 11:53

Redazione