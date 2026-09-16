Perugia: i Carabinieri arrestano un 24enne per possesso di cocaina

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Perugia, con l’ausilio di personale della Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 24 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento è stato eseguito nel corso di un servizio di controllo del territorio in via Settevalli del capoluogo, dove i militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura a noleggio condotta dal giovane. Nel corso degli accertamenti è stata eseguita una perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire e sequestrare 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 5,81 grammi, nonché 740 euro in contanti. Sulla base degli elementi raccolti il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’esito dell’udienza, il GIP del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 24enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Perugia

16/09/2026 09:53

Redazione