Proietti, Umbria terra francescana è cuore spirituale del mondo

Per presidente Regione 'responsabilità di custodire questo momento'.

Sottolinea che "l'Umbria, terra francescana, ancora una volta, è cuore spirituale del mondo" la presidente della Regione Stefania Proietti. "Come Istituzioni sentiamo la responsabilità di custodire questo momento e di accompagnarlo con rispetto e senso del dovere" ha scritto sui social dopo avere reso omaggio alle spoglie di San Francesco, esposte nella Basilica inferiore di Assisi. "Un'emozione profondissima inginocchiarsi davanti alle spoglie mortali di San Francesco" ha sottolineato Proietti. "In questi giorni Assisi vive un momento storico e speciale - ha scritto la presidente -, che coinvolge l'Umbria e l'intero Paese. Davanti a quelle spoglie si avverte la forza di un messaggio che attraversa i secoli e continua a parlare al mondo. San Francesco vive nella testimonianza quotidiana di pace, fraternità e dialogo tra i popoli. Vive negli occhi dei pellegrini arrivati da lontano, nel silenzio raccolto della Basilica, nel lavoro instancabile di chi garantisce accoglienza e sicurezza".

Assisi/Bastia
22/02/2026 18:14
Redazione
