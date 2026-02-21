Serie C, Gubbio-Arezzo 0-1: alla capolista basta il guizzo di Ravasio, buona prova dei rossoblù ma con poche palle gol create.

Quasi 2300 spettatori di cui 1150 arrivati dalla Toscana per Gubbio-Arezzo al "Barbetti" per il turno numero 28 del girone B di C. Primo tempo con pochi spunti: punizione alta di Zallu per il Gubbio, gran parata di Krapikas su girata di Pattarello dall'altra. Nella ripresa l'Arezzo, capolista del girone, passa al minuto 53 dopo una transizione veloce generata da Chierico, con Pattarello che calcia di sinistro appena dentro l'area, Krapikas respinge ma sulla ribattuta c'è Ravasio che insacca il gol partita. Di Carlo allora varia il 3-5-2 iniziale in un 4-3-1-2 con gli ingressi di Di Massimo e Mastropietro, arrivano ben due revisioni video per i rossoblù prima quando Minta cade a terra dopo un presunto contatto con Venturi e poi quando Saber fa lo stesso dopo un tocco di Iaccarino, ma per l'arbitro Leone di Barletta non c'è nulla, cosi come sul contatto tra Di Massimo e Guccione(che sembra toccare da dietro il tallone del numero 10 rossoblu). L'Arezzo si difende con ordine e strappa altri tre punti che avvicinano la corazzata di Bucchi sempre più alla Serie B mentre il Gubbio resta a quota 33 e dovrà ora ripartire dalla trasferta di domenica 1 Marzo a domicilio del Guidonia(ore 17.30).

Gubbio/Gualdo Tadino

21/02/2026 17:54

Redazione