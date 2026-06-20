Skin ADV

Riattivazione della filiera del legno nei comuni di Scheggia e Costacciaro

A Perugia il primo convegno sul progetto della Regione Umbria presso la sede del Dipartimento di Scienze Agrarie.

Un confronto tra studiosi, amministratori, esperti del settore forestale e rappresentanti del mondo accademico per riflettere sul rapporto tra storia locale, gestione del territorio e tutela dell'ambiente grazie alla riscoperta della “Santa agricoltura” di Paolo Giustiniani. Sono questi i temi del convegno “Paolo Giustiniani e la Santa Agricoltura”, in programma lunedì 22 giugno 2026 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, in Borgo XX Giugno a Perugia. Il convegno rappresenta un'occasione per mettere in dialogo i cittadini con la  ricerca scientifica, la storia locale e conoscenze tradizionali, valorizzando un patrimonio materiale e immateriale che continua a offrire spunti di riflessione sui temi della sostenibilità e della gestione del territorio e delle opportunità di lavoro e di produzione di energia elettrica e calore in modalità ecosostenibile. L'iniziativa, ideata dall'Associazione di promozione sociale Eticamente e dall'Università degli Uomini Originari di Costacciaro, con il patrocinio dei Comuni di Costacciaro e Scheggia e Pascelupo e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali UniPg, intende riportare l'attenzione su un patrimonio storico, culturale e ambientale che continua a caratterizzare l'area del Monte Cucco. Partendo dall'esperienza vissuta nel XVI secolo dal Beato Paolo Giustiniani nei boschi e negli eremi del territorio, il convegno approfondirà il contributo che le comunità monastiche hanno offerto nel corso dei secoli alla gestione delle risorse forestali e alla conservazione del paesaggio. Un tema che trova oggi nuove conferme negli studi storici e scientifici dedicati alla biodiversità e alla presenza di antiche varietà vegetali, tra cui il raro Genotipo U del castagno, considerato una significativa testimonianza della relazione tra uomo e ambiente sviluppatasi in queste aree. La riattivazione della filiera virtuosa del legno ha tra gli obiettivi anche la possibilità di sviluppare nuove opportunità di lavoro e produrre energia elettrica da fonti green. Per i saluti istituzionali interverranno il direttore del Dipartimento, Antonio Boggia, i sindaci di Costacciaro e Scheggia e Pascelupo, Andrea Capponi e Fabio Vergari, e il presidente dell'Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Natale Vergari. Gli interventi a seguire offriranno un approccio multidisciplinare al tema. Euro Puletti ricostruirà il contesto storico e religioso dell'Eremo di San Girolamo; Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia, analizzerà l'eredità culturale ed etica delle pratiche forestali sviluppate dalle comunità monastiche; Aldo Ranfa, già docente di Botanica dell'Università degli Studi di Perugia, approfondirà il rapporto tra natura e spiritualità; Mauro Gramaccia di Parco 3A-PTA illustrerà invece la storia del castagno da frutto in Umbria e il suo valore per la biodiversità e l'identità dei territori montani. I lavori saranno moderati da Vincenzo Silvestrelli, presidente dell'associazione Eticamente. Nel corso dell'incontro sarà inoltre presentata l'iniziativa prevista per il 28 giugno, ricorrenza liturgica del Beato Paolo Giustiniani: una passeggiata storico-naturalistica dal Rifugio Mainardi di Monte Cucco a Pascelupo che consentirà ai partecipanti di conoscere direttamente i luoghi oggetto delle ricerche e degli approfondimenti illustrati durante il convegno.

Gubbio/Gualdo Tadino
20/06/2026 16:26
Redazione
20/06/2026 15:58 | Cultura
Gubbio: domani, a Terracomunica, Nello Cristianini parlerà di intelligenza artificiale
Domani, domenica 21 giugno, si entra nel vivo di Terracomunica, la settimana della sostenibilità, in programma a Gubbio ...
Leggi
19/06/2026 16:24 | Cultura
Moon in June, Vinicio Capossela a Castiglione del Lago apre il cartellone
Nel 30/o anniversario della pubblicazione di "Il Ballo di San Vito", Vinicio Capossela porta a Castiglione del Lago, all...
Leggi
19/06/2026 15:44 | Sport
Corri Umbertide by night: venerdì 26 giugno torna la grande corsa notturna nel cuore della città
Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate umbertidese: “Corri Umbertide By Night”, la suggestiva gara podistic...
Leggi
19/06/2026 15:19 | Cronaca
Caldo, domani aumentano da 5 a 8 le città da bollino rosso
Con l`arrivo della seconda ondata di calore del 2026 aumentano dalle 5 di oggi alle 8 di domani, le città contrassegnate...
Leggi
19/06/2026 13:59 | Cultura
Foligno in Fiore, agli Orti Orfini si prepara l'Acqua di San Giovanni
A partire dalle 18 di martedì 23 giugno, agli Orti Orfini, Foligno in Fiore propone un appuntamento particolare: la prep...
Leggi
19/06/2026 13:23 | Cronaca
Trovati in possesso di 68 dosi di cocaina, due arresti della polizia a Corciano
Due giovani di 23 e 27 anni sono stati arrestati dalla polizia, che li ha trovati in possesso di 68 dosi di cocaina. Dur...
Leggi
19/06/2026 12:09 | Attualità
Città di Castello al centro dell’innovazione internazionale: oltre 150 ospiti da tutto il mondo per il CID26 di CMC
Oltre 150 ospiti provenienti da tutto il mondo hanno partecipato giovedì 18 giugno a Palazzo Bufalini al CID26–CMC Innov...
Leggi
19/06/2026 11:32 | Politica
Giulio Tremonti a Perugia per la presentazione del suo libro 'Guerra o Pace'
Grande partecipazione ieri sera alla terrazza del Mercato coperto di Perugia per la presentazione del libro "Guerra o Pa...
Leggi
19/06/2026 11:09 | Attualità
Al via le assunzioni di 51 infermieri all'ospedale di Perugia
Prosegue il rafforzamento del personale dell`azienda ospedaliera di Perugia con l`avvio delle procedure per l`assunzione...
Leggi
19/06/2026 10:19 | Attualità
Legalità, l'Albero dei tutti arriva ad Assisi
Sarà Assisi a ospitare, domenica 21 giugno, la terza tappa nazionale del progetto "L`Albero dei tutti" promosso da Confc...
Leggi
Utenti online:      398


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv