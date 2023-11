Rotary Club di Gualdo Tadino: assemblea dei soci

Nella serata del 24 novembre si è svolta l'assemblea dei soci dei Rotary Club di Gualdo Tadino, presieduta dal Presidente Manuele Pompei, che ha aperto la serata salutando la socia Mascia Rosi per il graditissimo rientro nel club. Si è poi passati alle votazioni che hanno decretato l'elezione di Sergio Bravetti nel ruolo di Presidente per l’anno rotariano 2025/2026. Infine è stata delineata la squadra che sarà al fianco del Presidente Alberto Catanossi per l’anno rotariano 2024/2025, che sarà così composta: Sergio Bravetti Presidente incoming, Manuele Pompei Past President, Matteo Passeri Vice Presidente, Gino Centi Tesoriere, Carlo Giustiniani Segretario, Consiglieri Angelo Fratini, Eugenio Maucieri, Stefania Pecci, Giovanni Perucchini, Giamila Riani, Ermanno Rosi, Denise Zaneboni. Il prossimo appuntamento in calendario è la conviviale del 13 dicembre che si terrà presso il Castello di Baccaresca con la visita del Governatore del Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria), Gesualdo Angelico e la tradizionale festa degli auguri che vedrà anche l’ingresso nel Club di un nuovo socio.

Gubbio/Gualdo Tadino

29/11/2023 12:41

Redazione