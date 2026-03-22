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Rugby Gubbio: al Coppiolo finisce 33-35 contro i Lions Alto Lazio

Al Coppiolo di Gubbio i ragazzi di coach McDonnell giocano probabilmente la miglior partita della stagione, segnando subito 2 mete, con Giovanni Di Fiore prima e il pacchetto di mischia poi.

Al Coppiolo di Gubbio i ragazzi di coach McDonnell giocano probabilmente la miglior partita della stagione, segnando subito 2 mete, con Giovanni Di Fiore prima e il pacchetto di mischia poi. 10-0 per i lupi a partita appena iniziata. I Lions Alto Lazio, squadra di grande livello tecnico e fisico, non perdono la concentrazione e riportano la partita sui loro binari, segnando due mete e due calci di punizione che portano il risultato del primo tempo sul 12-20 per i laziali. Nel secondo tempo altre due mete dei Lions e un calcio di punizione, 12-35. L'esito della partita sembra ormai scritto ma i lupi eugubini non mollano e continuano a costruire azioni di attacco che portano prima in meta la mischia, con palla schiacciata dal Capitano di giornata Luigi Pretotto, poi Dehan Neethling grazie a una punizione battuta velocemente da Romagnoli Poloni che buca la difesa e infine di nuovo uno straordinario Pretotto che porta il tabellino sul 33-35 con 5 mete dei lupi. Un episodio discutibile sul finale, con palla che forse esce, forse no, infrange il sogno del Rugby Gubbio di vincere il match, ma rimane una grande prestazione, di carattere, sacrifico, squadra. Per il Rugby Gubbio sono stati convocati: Dehan Neethling, Alessio Ghirelli, Riccardo Fioriti, Riccardo Tomassoli, Giovanni di Fiore, Riccardo Romagnoli Poloni, Leonardo Smacchi, Silvano Broqua, Lorenzo Urbanelli, Andrea Nucciarelli, Marco Caroli, Sebastiano Capannelli, Samuel Giacomini, Luigi Pretotto, Filippo Ferranti, Luca Minelli, Anru Louis Van Rhyn, Rocco Artuso, Leonardo Fecchi, Gabriele Estrada, Giovanni Piobbichi, Francesco Lorenzi.

I lupi U14 del Rugby Gubbio sabato al Coppiolo ha ospitato un triangolare con Perugia Junior e Foligno. I ragazzi di coach Grasselli e Pauselli hanno giocato di squadra, vincendo con 40 punti di distacco contro Foligno (45-5) e incassando solo 17 punti dallo Junior (5-22).

Prossimi appuntamenti

Un'altra partita per i ragazzi di coach McDonnell prima della pausa pasquale. Domenica 29 a Roma, contro l'Olimpic Club, ore 15:30.

Gubbio/Gualdo Tadino
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