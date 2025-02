Rugby Gubbio: i lupi cedono solo alla fine, 22-12 in favore dei Lions Alto Lazio. Vincono i Centauri U18 e il Gubbio/Foligno U14

Un'altra grande prova da parte dei lupi del Rugby Gubbio, impegnati sul fangoso campo di casa, contro i Lions Alto Lazio, al secondo posto nel Girone 4 del Campionato di Serie B. Il Rugby Gubbio resiste coraggiosamente agli attacchi dei Lions per un tempo e mezzo e solo sul finale del match lascia spazio ai laziali per segnare. La partita inizia con il vantaggio dei Lions che vanno in meta e la trasformano. Il Rugby Gubbio non perde la concentrazione e pareggia grazie a una meta di Francesco Giorgini poi trasformata da Riccardo Romagnoli Poloni. Il primo tempo continua con una grande battaglia in campo, il Gubbio attacca e difende bene, tenendo fermo il punteggio sul 7-7. Nel secondo tempo il Rugby Gubbio parte in attacco ma i Lions chiudono i lupi nella loro metà campo, segnando 3 mete e portando il punteggio sul 22-7. Sul finire del secondo tempo il pacchetto di mischia eugubino conquista la seconda segnatura, palla schiacciata in meta da Federico Sonini. L'arbitro fischia la fine sul 12-22 per i Lions. Secondo coach McDonnell è mancata solo un po' di maturità per riuscire a vincere una partita che per gran parte del tempo ha visto il Rugby Gubbio creare belle occasioni. Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Piobbichi, Ghirelli, Giorgini, Crotti (C), Di Fiore, Romagnoli Poloni, Gioè, Sonini, Broqua, Nucciarelli, Scarpa, Capannelli, Giacomini, Casagrande, Ferranti, Prosperini, Pretotto, Micale, Urbanelli, Caroli, Smacchi e Floridi.

Eletto Terracruda Man of the Match il giocatore dei Lions Alto Lazio Alessandro Grinò.



Riposo per la Rugby Gubbio Cadetta.

Due vittorie invece per le giovanili: i Centauri U18, impegnati ad Ancona contro l’Unione Rugbistica Anconitana, hanno vinto 19-14.

Complimenti anche ai lupetti U14 che Sabato 1 Febbraio, insieme ai compagni del Foligno, hanno vinto contro Città di Castello.



Prossimi appuntamenti



La Serie B del Rugby Gubbio tornerà in campo il 16 Febbraio, in casa a Gubbio, contro i Cavalieri Union Prato-Sesto, ore 14:30

I Centauri U18 saranno a Città di Castello contro gli amatori Rugby Ascoli, mentre i Centauri U16 giocheranno a Foligno contro il Rugby Lucca.

Perugia

02/02/2025 18:11

Redazione