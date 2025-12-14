Skin ADV

Rugby Gubbio: i lupi mettono paura ai leoni, a Civita Castellana finisce 38-28 per l'Alto Lazio

Con 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta e un ottimo terzo posto in classifica, i Lupi del Rugby Gubbio cercavano il colpaccio: vincere in casa dei primi in classifica.

Con 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta e un ottimo terzo posto in classifica, i Lupi del Rugby Gubbio cercavano il colpaccio: vincere in casa dei primi in classifica. Ma nonostante la grande prova dei giocatori eugubini che hanno giocato in attacco gran parte della partita i Lions Alto Lazio hanno messo in campo un rugby veloce, preciso, avanzante, che non lascia spazio a errori. 38-28 il risultato in favore dei laziali. Il Rugby Gubbio parte bene con due punizioni messe a segno da Dehan Neethling, seguite da una meta di Riccardo Romagnoli Poloni. L'Alto Lazio va a segno 3 volte, trasformando, 21-11. Nella ripresa va in vantaggio il Gubbio grazie a una meta di Giovanni Piobbichi, ma l'Alto Lazio non perdona e segna altre due volte, 35-16. Il Rugby Gubbio chiude ancora in attacco, grande prova fisica e di resistenza per i ragazzi di Joe McDonnell, e segna prima con Alessio Ghirelli e poi con Giovanni Di Fiore, che ruba una palla salvata dalla rimessa laterale. 38-28, con 4 mete per i lupi eugubini e una grande partita in tasca. Per il Rugby Gubbio hanno giocato: Dehan Neethling, Giovanni Piobbichi, Fabio Minelli, Riccardo Romagnoli Poloni, Riccardo Tomassoli, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Lorenzo Urbanelli, Marco Caroli, Anru Louis Van Rhys, Sebastiano Capannelli, Samuel Giacomini, Alessandro Fioriti, Filippo Ferranti, Luigi Pretotto, Sebastiano Pierotti, Andrea Nucciarelli, Riccardo Fioriti, Alessio Ghirelli, Francesco Lorenzi, Giovanni Di Fiore. Insieme all'headcoach Joe McDonnell gli assistenti Agostina Vita, Paolo Menichetti, Giuliano Bossi, Roberto Rogari, Lucio Sollevanti.

Si chiude così l'anno 2025, con un bilancio più che positivo per i ragazzi di McDonnell in questa prima parte di stagione.

Gubbio/Gualdo Tadino
14/12/2025 16:43
Redazione
14/12/2025 07:25 | Cronaca
Spoleto: truffa in danno di una coppia di anziani, i Carabinieri individuano e arrestano due giovani
I Carabinieri della Compagnia di Spoleto, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reat...
Leggi
13/12/2025 20:39 | Sport
Serie C, Gubbio-Torres 0-0: al "Barbetti" vince la noia, rossoblu' chiudono in dieci per l'espulsione di Conti. Perugia Ko a Campobasso(1-0)
Serie C: arriva un altro pareggio, il sesto nelle ultime sette gare e il decimo complessivo in stagione per un Gubbio ri...
Leggi
13/12/2025 17:28 | Attualità
Le istituzioni umbre si mobilitano a sostegno dei Precari CNR
Nei giorni scorsi, i Precari Uniti CNR dell’Umbria hanno lanciato un appello urgente alle istituzioni locali e territori...
Leggi
13/12/2025 14:29 | Sport
Black Angels: al via il girone di ritorno
Si apre domenica 14 dicembre sul campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia il girone di ritorno della Serie A1 ...
Leggi
13/12/2025 13:09 | Costume
Prosegue "Magia di un borgo a Montone": mercatini, laboratori, musica e presepi. Ricco il programma natalizio: domenica 14 dicembre tanti eventi in piazza Fortebraccio
Tra mercatini, laboratori, musica e presepi proseguono gli appuntamenti di ‘Montone magia di un borgo’, il cartellone di...
Leggi
13/12/2025 13:06 | Attualità
La lunga ritirata del credito bancario: anni di frenata per le imprese umbre, dal 2019 -28,3%, spariti 3,5 miliardi di euro di prestiti alle aziende. L'analisi della camera di Commercio dell'Umbria
Negli ultimi anni, e in modo continuativo, il credito bancario alle imprese umbre si è progressivamente ritirato. Non si...
Leggi
13/12/2025 13:05 | Costume
Avis Gualdo Tadino: il 20 dicembre l’assemblea annuale tra bilanci, progetti e nuovi obiettivi
Un momento di confronto, partecipazione e riconoscimento del valore della donazione. È in programma sabato 20 dicembre l...
Leggi
13/12/2025 13:01 | Politica
Il Pd provinciale di Perugia in aiuto alle famiglie in difficoltà con raccolta alimentare per Adra Italia
Il Partito Democratico della Federazione Provinciale di Perugia, in collaborazione con il Pd dell’Unione comunale di Per...
Leggi
13/12/2025 12:57 | Cultura
Happy Christmas a Gualdo Tadino domenica 14 dicembre
Proseguono a Gualdo Tadino gli appuntamenti natalizi di “Gualdo Tadino, Natale da Vivere Insieme” che domenica 14 dicemb...
Leggi
13/12/2025 11:56 | Sport
Calcio: il Gubbio riceve alle 14.30 la Torres. Di Carlo pensa al 4-3-1-2 con Di Massimo a supporto del tandem offensivo Ghirardello-Tommasini
Serie C, girone B: penultima del girone d`andata e ultima recita casalinga del 2025 per il Gubbio, che riceve alle 14.30...
Leggi
Utenti online:      484


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv