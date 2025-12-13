Skin ADV

Il Pd provinciale di Perugia in aiuto alle famiglie in difficoltà con raccolta alimentare per Adra Italia

Il Partito Democratico della Federazione Provinciale di Perugia, in collaborazione con il Pd dell’Unione comunale di Perugia, annuncia l’avvio di una raccolta alimentare a sostegno delle attività di ADRA Italia in Umbria, organizzazione umanitaria che nel territorio perugino assiste circa 150 famiglie in condizioni di particolare fragilità sociale.

L’iniziativa si svolgerà sabato 20 dicembre, presso la sede di Felicittà (via Giulio Cicioni, 6 – Perugia) che resterà aperta dalle 15:00 alle 18.30 per consentire la consegna dei generi alimentari da destinare alle famiglie seguite da ADRA. 

«A Felicittà siamo molto legati - ci tiene a sottolineare il segretario comunale Stefano Moretti – poiché, oltre ad essere la casa comune di varie associazioni. tra cui ADRA, ospita anche il circolo Pd Settevalli e ha sviluppato l’idea di uno spazio condiviso che è anche laboratorio sociale. L’iniziativa – precisa Moretti - si inserisce nel solco dei valori che da sempre orientano l’azione del Partito Democratico: solidarietà, contrasto alle disuguaglianze, tutela del diritto al cibo e promozione della coesione sociale».  

«Con questa raccolta — afferma il segretario provinciale, Lodovico Baldini — desideriamo andare oltre le parole e dimostrare, con fatti concreti, che la solidarietà non è uno slogan: è un impegno reale che può fare la differenza per tante famiglie in difficoltà. È un gesto di vicinanza, ma anche di responsabilità verso la nostra comunità. Un gesto piccolissimo di fronte alle tante difficoltà che però speriamo generare un'ampia partecipazione». 

«Partiamo da qui - spiega Federico Cesaretti, responsabile Associazionismo e volontariato della Segreteria provinciale di Perugia, con l'intento di sviluppare un  progetto che coinvolga tutti i circoli della provincia, su cui siamo a lavoro per ricreare in altri territori occasioni di questo tipo sotto il claim "Metti in CIRCOLO la solidarietà». 

L’idea della colletta alimentare nasce dalla volontà del Pd provinciale e del Pd comunale di Perugia di contribuire in modo diretto al supporto del territorio, attraverso un impegno concreto e operativo. Una comunità ampia e organizzata infatti può assumere un ruolo significativo nel favorire azioni solidali, soprattutto in un periodo come quello natalizio, che porta con sé il valore della condivisione. 

Tra i principali prodotti richiesti per la raccolta figurano: pasta, riso, passata di pomodoro, biscotti, olio, legumi in scatola e tonno in scatola. Si tratta di alimenti di prima necessità che consentono di offrire un aiuto immediato a nuclei familiari che affrontano una situazione di indigenza.

«Questa iniziativa - ribadiscono Baldini e Moretti - assume un significato politico preciso: non è solo un gesto di solidarietà, ma la scelta di mettere al centro della proposta democratica il diritto al cibo, la dignità delle persone e la coesione delle comunità. In un territorio attraversato da disuguaglianze crescenti e da una crisi del potere d’acquisto, l’iniziativa vuole riaffermare che la politica deve partire dai bisogni concreti, immediati e quotidiani. La raccolta diventa così un atto di responsabilità verso chi rischia di rimanere indietro, ma anche un modo per indicare una direzione: serve un welfare più forte, serve un’economia più giusta, servono scelte pubbliche che contrastino la povertà, non la nascondano. Promuovere come partito iniziative di volontariato non sostituisce le istituzioni: le richiama al loro compito, mostrando che nessuno va lasciato solo. Intendiamo riaffermare che la comunità è un valore politico e che la solidarietà non è beneficenza occasionale, ma un pilastro di una società democratica e progressista. Donare cibo - concludono i segretari - significa donare attenzione, ascolto e speranza: un primo passo per ricostruire fiducia nella politica e nelle sue possibilità di cambiare davvero la vita delle persone».

L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che intendono portare il proprio contributo, anche piccolissimo: insieme si può fare la differenza.

Perugia
13/12/2025 13:01
Redazione
