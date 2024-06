Serie C, ufficiali i gironi: nello B Gubbio, Perugia e Ternana insieme. Grande novità il Milan "Futuro"

Ufficiali i gironi di Serie C, diramati poco fa dalla Lega, con le tre umbre tutte inserite nel girone B: sarà tripla straregionale dunque per Gubbio, Perugia e Ternana.

La grande novità è però la squadra di sviluppo del Milan, denominata "Milan Futuro", nata quest'anno e che sarà allenata dall'ex difensore rossonero e vice di Pioli Daniele Bonera.

Da evidenziare gli inserimenti di Carpi, Campobasso(guidato dal fresco ex tecnico rossoblù Piero Braglia) e Pianese dalla D, scende dal girone A il Legnano mentre dalla B, oltre alla Fere, c'è anche un'atlra nobile decaduta come l'Ascoli. Confermate altre realtà di spicco come Pescara, Spal, Entella e Torres, seconda in classifica lo scorso anno e rimasta l'unica società a rappresentare la Sardegna nei professionisti. Conferma anche per Rimini e Vis Pesaro così come per Pineto e Sestri Levante senza dimenticare le toscane Arezzo, Lucchese e Pontedera.

Per il calendario appuntamento rimandato con ogni probabilità a metà Luglio.

Gubbio/Gualdo Tadino

28/06/2024 14:34

Redazione