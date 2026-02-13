Si avvicina l’appuntamento con Nero Norcia, la città a lavoro per definire gli ultimi dettagli

Mentre si avvicina l’appuntamento con la 62esima edizione di Nero Norcia, la città è a lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli del programma, tra conferme e novità, dell’evento in scena per due weekend dal 20 al 22 febbraio e dal 27 febbraio all’1 marzo. La mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici sarà inaugurata venerdì 20 febbraio alle 16.30 a Porta Romana e al taglio del nastro sarà presente, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo. Nella giornata, seguiranno i saluti istituzionali allo Spazio Digipass, dove alle 15 ci sarà invece la presentazione della rivista Nero Norcia a cura del giornalista Gilberto Scalabrini. Tra le modifiche più importanti del programma, l’accensione della fiaccola benedettina, inizialmente prevista per domenica 22 febbraio e posticipata al primo marzo alle 15.30 in piazza san Benedetto. Ricco il cartellone di eventi che spazia dall’intrattenimento allo sport, dalla musica al teatro, dall’approfondimento alla tradizione, a fare da cornice alla mostra mercato che si snoda da Porta Romana a Porta Ascolana in un centro storico che ha finalmente “ritrovato” la Basilica di san Benedetto, riaperta lo scorso ottobre. Confermato per la seconda edizione il Premio Ilario Castagner quest’anno assegnato a Bruno Giordano. Durante la cerimonia, venerdì 27 febbraio, saranno anche consegnati premi alla carriera e premi giornalistici ad altre personalità del mondo dello sport. Novità di questa edizione è, in Piazza Vittorio Veneto, il Laboratorio del gusto, lo spazio a cura della Camera di Commercio dell’Umbria dove si alterneranno chef con i loro show cooking e degustazioni: sabato 21 alle 12 sarà la volta di Giancarlo Polito, Bib gourmand di Guide Michelin, e alle 16 di Fabio Cappiello, stella rossa e stella verde Michelin; domenica 22 alle 17 toccherà a Michele Raspanti, ‘Il Pastarolo’. Nel secondo weekend venerdì 27 alle 16 ci sarà Giulio Gigli, stella rossa e stella verde Michelin, sabato 28 alle 15.30 Andrea Impero, stella Michelin e domenica 1 marzo alle 13 chiuderà Luca Antonucci, Lac. Nel Laboratorio del gusto sabato 28 alle 12 spazio poi alla proloco di Berchidda, città sarda ospite nel secondo weekend di Nero Norcia, che proporrà una degustazione di zuppa e raviolo berchiddesi. Sabato 21 dalle 12 alle 20 sono previste esibizioni musicali di artisti del Ferrara Buskers Festival, alle 11.30 in Piazza san Benedetto ‘Il Norcino’, dimostrazione dell’antica tradizione della lavorazione del maiale, mentre allo Spazio Digipass alle 18.30 ‘La Regola per il cielo’, musica e riflessioni sulla figura di san Benedetto con il concerto del Coro San Benedetto ‘Città di Norcia’ e la partecipazione dell’attore Stefano Majo e alle 21 ‘Riflessi Nero Norcia’, concerto dell’ensemble da camera della Pax Orchestra. Domenica 22 alle 11, sempre al Digipass ci sarà l’iniziativa ‘Norcia: arte, natura, personaggi e due in bicicletta’ con gli acquerelli di Rino Polito e i racconti di Guido Valesini. Nel secondo weekend sono da segnalare sabato 28 alle 11 e alle 16 in Piazza san Benedetto le esibizioni musicali di Groovy Boyz. Uno spazio importante è dedicato poi all’approfondimento e ai temi della ricostruzione al Digipass: il 20 e il 21 febbraio dalle 9.30 alle 13.30 si terrà il seminario di studio nell’ambito del progetto Fenice dedicato al Codice della ricostruzione; il 21 febbraio alle 15 la tavola rotonda ‘La salvaguardia e la coltivazione del tartufo nero pregiato’ a cura di Fita e Associazione tartufai tartuficoltori Pietro Fontana; il 27 alle 15 il convegno ‘La Zes nella zona del cratere sisma: politiche, incentivi e sviluppo locale’; infine l’1 marzo alle 10.30 il convegno ‘Viticultura eroica’ a cura del Gal Valle umbra e Sibillini’. Tra i protagonisti dell’evento quest’anno c’è anche la Consulta dei giovani, recentemente costituita in città e molto attiva nel territorio: durante Nero Norcia proporrà domenica 22 alle 15 e sabato 28 alle 16 in Piazza san Benedetto la Caccia al tartufo; domenica 22 alle 21 al Digipass il gioco quiz ‘Game on Norcia’ e domenica 1 marzo sempre al Digipass alle 21 una serata under 35 vs over 35. Tra le attività permanenti ci sono poi ai Giardini di Porta Romana l’Area ludico-didattica dedicata alle famiglie, l’attività ‘Detective della Natura’ a cura di WildUmbria e le passeggiate con gli asinelli a cura di La Mulattiera.

Perugia

13/02/2026 11:20

Redazione