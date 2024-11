Sigillo: le iniziative del Comune per contrastare la violenza sulle donne

Anche nel territorio di Sigillo sono diverse le iniziative promosse dal Comune per la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne”. A presentarle è l’assessora alla Cultura e all'Istruzione Nadia Tittarelli: “Il 25 novembre rappresenta un momento di riflessione e sensibilizzazione sul drammatico fenomeno della violenza di genere. In questo contesto è nostro dovere istituzionale, come amministrazione comunale, organizzare iniziative per celebrare questa giornata, coinvolgendo la comunità in attività educative, culturali e di sensibilizzazione al fine di rafforzare il messaggio di lotta contro la violenza di genere e promuovere una riflessione profonda e collettiva su questo tema, partendo dalla cultura come strumento di cambiamento e consapevolezza. La violenza di genere affonda le sue radici in stereotipi e strutture sociali che dobbiamo impegnarci a scardinare e, per questo motivo, abbiamo scelto di agire su più fronti: per la mattina del 25 novembre abbiamo infatti realizzato, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sigillo, un Atelier di Lettura e di Creatività, che ha avuto come protagonisti le bambine e i bambini della scuola primaria, allo scopo di favorire il superamento degli stereotipi di genere fin dalla giovane età, educando le nuove generazioni alla parità e al rispetto reciproco. La seconda iniziativa che abbiamo voluto organizzare il 30 novembre consiste poi in un incontro, un momento di confronto, aperto alla collettività, che possa stimolare una riflessione sul ruolo della donna o meglio, delle donne, prese a metro dell’umanità. La violenza fisica, psicologica ed economica che molte donne subiscono è il simbolo di un mondo che ha dimenticato il valore del femminile come elemento essenziale per l’equilibrio. Ma proprio in questo dolore si annida la possibilità di una rinascita. Raccontare la donna come incarnazione della resilienza e della capacità di ricostruire sé stessa, diventa un atto di ribellione culturale e un omaggio alla forza vitale che resiste a ogni tentativo di sopraffazione. Rosa Chiara Scalici, Dottoressa in Scienze internazionali e diplomatiche, illustratrice e operatrice didattica, partendo da alcune sue opere, parlerà di questi temi con la giornalista Valentina Pigmei. Il Palazzo Comunale, durante tutta la settimana dal 25 al 30 novembre, sarà illuminato di rosso per sottolineare l'importanza della lotta contro la violenza sulle donne: si tratta - conclude - di un gesto simbolico con cui vogliamo invitare tutti a non restare indifferenti di fronte a questa piaga sociale”. La settimana dedicata alle iniziative contro la violenza sulla donna si concluderà con l’evento "La Rinascita delle Dee", sabato 30 novembre alle ore 18.00 nella Chiesa di San Giuseppe.

Gubbio/Gualdo Tadino

26/11/2024 14:26

Redazione