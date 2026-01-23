Skin ADV

Sigillo: truffa online scoperta dai Carabinieri, denunciate tre persone

Denunciati una 36enne e un 44enne, entrambi di origini del Meridione, e una 41enne originaria del Lazio, ritenuti responsabili del reato di truffa in concorso.

I Carabinieri di Sigillo, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia - querela sporta da una donna del posto, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre individui, una 36enne e un 44enne, entrambi di origini del Meridione, e una 41enne originaria del Lazio, ritenuti responsabili del reato di truffa in concorso. Secondo quanto ricostruito nel corso delle investigazioni dai militari dell’Arma, la vittima, attratta da un annuncio pubblicato su un sito di compravendita che si è rivelato successivamente fraudolento, era stata indotta a credere di poter acquistare un motore per veicolo ad un prezzo particolarmente conveniente. La donna, convinta della genuinità dell’offerta, aveva disposto un bonifico bancario di circa 900 euro, senza tuttavia ricevere il bene acquistato né notizie dai sedicenti venditori. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di ricostruire il percorso della somma illecitamente sottratta e di identificare gli autori del raggiro. Verificata l’identità e in forza dei rilevanti elementi indiziari raccolti a loro carico, le tre persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, che ha coordinato le indagini, poiché presunte responsabili dell’ipotesi di delitto anzidetta.

Gubbio/Gualdo Tadino
23/01/2026 15:55
Redazione
23/01/2026 15:48 | Cronaca
Controlli nei locali e posti di controllo della Polizia di Stato a Città di Castello: segnalata una persona per uso personale di sostanze stupefacenti
Mercoledì scorso, nell’abito dei servizi straordinari di controllo del territorio, effettuato con particolare attenzione...
Leggi
23/01/2026 15:34 | Attualità
Spoleto: giuramento di 476 Vice Ispettori della Polizia di Stato
Questa mattina, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto, gli Allievi Vic...
Leggi
23/01/2026 14:57 | Attualità
Il Comune di Corciano investe 70mila euro per le scuole del territorio
Il Comune di Corciano ha firmato nella mattinata di oggi (23 gennaio) una convenzione con le scuole del territorio della...
Leggi
23/01/2026 13:04 | Cronaca
Foligno: sorpreso con cocaina da un Carabiniere libero dal servizio, 25enne albanese arrestato
A Foligno, i Carabinieri del locale Comando Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, di origine albane...
Leggi
23/01/2026 11:33 | Attualità
Gubbio: al Cassata Gattapone "È la Sera dei Miracoli", itinerari notturni tra scienza e tecnologia. Oggi a partire dalle ore 16
Oggi, a partire dalle ore 16:00, l’IIS Cassata Gattapone accoglierà presso il plesso di via del Bottagnone chiunque desi...
Leggi
22/01/2026 19:09 | Sport
Il Rugby Gubbio premiato dalla Federazione Italiana Rugby
Martedì 20 Gennaio, all`Auditorium della FIGC di Perugia, in occasione dell`annuale evento organizzato dal Comitato Regi...
Leggi
22/01/2026 16:47 | Attualità
Neve: modifiche alla viabilità lungo la SP 239 Valsorda
Modifiche alla circolazione lungo la SP 239 Valsorda, nei Comuni di Gualdo Tadino e Fabriano. A causa della presenza di ...
Leggi
22/01/2026 15:48 | Attualità
Gubbio, il 31 gennaio riapre Parco Ranghiasci. Unico sito in Umbria per i contributi FAI
Riaprirà il prossimo 31 gennaio il parco Ranghiasci di Gubbio, unico sito in Umbria che, proprio nelle scorse ore, è sta...
Leggi
22/01/2026 13:52 | Attualità
Gubbio. Stanziati 300mila euro per la Chiesa della SS. Trinità
Sono in arrivo 300mila euro per la Chiesa della SS. Trinità, in corso Garibaldi a Gubbio. A darne notizia è la coalizion...
Leggi
22/01/2026 13:27 | Cultura
E' morto Arnaldo Manini, fondatore e presidente di Manini prefabbricati
E` morto nella sua casa di Assisi, Arnaldo Manini, classe 1936, il fondatore e presidente di Manini prefabbricati. "Con ...
Leggi
Utenti online:      541


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv