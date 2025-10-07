Skin ADV

Straordinario successo per Alessandro Lytvyn, studente del “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino

Vince le Olimpiadi Mondiali di Matematica Mentale.

Un risultato eccezionale per la scuola e per tutta la città di Gualdo Tadino. Alessandro Lytvyn, brillante studente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Mondiali di Matematica Mentale, distinguendosi tra centinaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo. Il giovane ha rappresentato l’Italia al torneo internazionale tenutesi recentemente a Valencia presso il Museo della Scienza Principe Felipe. In gara con 282 concorrenti, provenienti da 12 Paesi del mondo, il ragazzo nella categoria Master pro (13-15 anni), ha conquistato il titolo di super campione, il massimo riconoscimento. La competizione, che premia rapidità di calcolo, capacità logica e concentrazione, ha visto Alessandro primeggiare grazie al suo talento, all’impegno costante e al supporto dei docenti del Casimiri, che da anni promuove con successo l’eccellenza nelle discipline scientifiche. Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione comunale. L’assessore all’Istruzione del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi, ha dichiarato: “Il successo di Alessandro Lytvyn è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. La sua vittoria testimonia il valore della scuola gualdese e l’impegno quotidiano dei nostri ragazzi e dei loro insegnanti. Come amministrazione, continueremo a sostenere con convinzione i giovani talenti e a valorizzare le eccellenze che rappresentano il futuro della nostra città.”  Anche il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, si è complimentato per l’eccezionale risultato: “Siamo estremamente orgogliosi di Alessandro, un ragazzo straordinario che ha portato in alto il nome della nostra città a livello internazionale. Il suo successo è la dimostrazione che con passione, impegno e determinazione si possono raggiungere traguardi straordinari. Questo risultato è un esempio per tutti i giovani e conferma la qualità della nostra scuola. A nome dell’intera amministrazione e della cittadinanza, esprimo ad Alessandro e ai suoi insegnanti le più sentite congratulazioni”. L’Istituto “Raffaele Casimiri” e il Comune di Gualdo Tadino si congratulano con Alessandro e con il corpo docente per il prestigioso traguardo raggiunto, simbolo di dedizione, passione e competenza. Alessandro Lytvyn verrà ricevuto nei prossimi giorni in Municipio dall’Amministrazione Comunale per consegnargli un riconoscimento.

Gubbio/Gualdo Tadino
07/10/2025 13:33
Redazione
