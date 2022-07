Sull'Appennino il 'miracolo' del lago di Pilato

"Il lago di Pilato resiste anche alla siccità ed è una sorta di miracolo, anche se dovuto al fatto che le abbondanti nevicate di questo inverno sui monti Sibillini stanno permettendo all'invaso di avere ancora acqua": a dirlo all'ANSA è Urbano Barelli, avvocato perugino e noto amante dell'Appennino umbro-marchigiano. Il famoso lago con il suo unico abitante, il chirocefalo, si trova a quota 1.940 metri e per l'ennesima volta Barelli lo ha raggiunto nella giornata di sabato al termine di una lunga escursione iniziata all'alba. "Per la siccità di quest'anno - racconta - ho temuto il peggio e cioè che il lago fosse scomparso .Invece è lì, anche se non si sa se arriverà all'autunno, ma per ora è lì". Barelli da alcuni mesi è tra l'altro impegnato come project manager per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali della Regione Lombardia nell'ambito del Pnrr. "Ogni anno, in questo periodo - conclude Barelli - si torna sul lago di Pilato per vedere se, come per San Gennaro, si ripete il miracolo della sua sopravvivenza, della sua consistenza liquida dopo il disgelo".

Perugia

03/07/2022 13:19

Redazione