Tesei, il volo Perugia-Bergamo un successo per l'Umbria

Il nuovo volo Perugia-Bergamo Orio al Serio - presentato nel capoluogo umbro con il presidente della Lombardia Attilio Fontana in videocollegamento - "è un successo per l'Umbria" secondo la presidente Donatella Tesei. "Questo collegamento con il cuore economico della regione Lombardia è sicuramente importante - ha osservato la presidente, rispondendo ai giornalisti - era molto atteso, molto sentito dalle nostre imprese, da tutto il mondo imprenditoriale quindi diciamo che avremo a disposizione un aerotaxi tutti i giorni per il collegamento con Bergamo Orio al Serio e da lì praticamente con le principali aree economiche della regione Lombardia e anche con Milano". "Partendo da Perugia - ha spiegato Tesei - nel giro di due ore ci fa stare a Milano centrale. Quindi sicuramente una cosa molto importante e molto positiva. L'altro aspetto che abbiamo considerato è che l'aeroporto di Bergamo oggi fa oltre 14 milioni di passeggeri e anche dei collegamenti con il resto d'Europa e con una parte dell'Africa e del Medio Oriente, quindi può essere considerato anche un hub internazionale per poter fare nuovi e diversi scali. Il rapporto sinergico che ha oggi l'Umbria con Regione Lombardia si sta concretizzando sempre di più e quindi questo ci fa piacere". "Questo volo - ha inoltre sottolineato la presidente - parte sicuramente da ragioni di business, ma secondo me potrà avere anche dei risultati molto positivi e importanti, vista l'attrattività oggi dal punto di vista turistico della nostra regione, anche per l'incoming, perché L'Umbria è il cuore verde d'Italia ed è molto amata e gettonata anche dai lombardi e da quelle regioni del Nord Italia che oggi arrivano anche per ragioni turistiche e non solo economiche ad avere rapporti con la nostra regione".

Perugia

18/12/2023 16:47

Redazione