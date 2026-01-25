Skin ADV

Un umbro completa la traversata dell'oceano Atlantico in barca a remi

Lorenzo Barone dalle coste della Mauritania alla Guyana francese.

Ha completato la traversata dell'oceano Atlantico in barca a remi il viaggiatore umbro Lorenzo Barone, 28 anni e originario di San Gemini (Terni). Nella notte tra il 24 e 25 gennaio - ha completato il suo viaggio. Partito il 19 dicembre dalle coste della Mauritania, Lorenzo Barone è sbarcato nei pressi della cittadina di Kourou (Guyana Francese). L'impresa, compiuta con una barca senza vela né motore, è avvenuta nell'ambito del progetto "Dust - La via della Sabbia". Specialista delle avventure in solitaria, il 28enne di San Gemini ad oggi ha percorso oltre 100 mila chilometri in giro per il mondo, in più di 60 Paesi e spesso in zone ostili sul piano climatico o politico, camminando, andando in bicicletta o navigando. Tra le imprese di Barone un viaggio in bici in solitaria lungo la distanza terrestre più lunga del mondo, tra Capo Agulhas, il punto più a sud dell'Africa (in Sudafrica) e Capo Dezhnev, quello più ad est dell'Asia (in Russia), mentre tra il 2020 e il 2021 ha prima percorso il polo del freddo siberiano nei mesi dell'anno più gelidi e poi la strada più a nord del mondo, sempre in Siberia.

Perugia
25/01/2026 16:53
Redazione
25/01/2026 19:54 | Sport
All’EMI Basket Gubbio lo scontro diretto con Bastia
Altra vittoria per EMI Basket Gubbio di coach Lorenzo Cecchini, che alla Polivalente s’impone nello scontro diretto cont...
Leggi
25/01/2026 17:21 | Sport
Rugby Gubbio: al Coppiolo non si passa. Siena battuto 33-10, con 5 mete dei lupi eugubini
Sul pesante campo di casa il Rugby Gubbio conquista un`altra importantissima vittoria contro il temuto CUS Siena. I raga...
Leggi
25/01/2026 15:47 | Sport
Gennaiola 2026: grande successo a Santa Maria degli Angeli. Trionfano Simon Kibet e Melissa Fracassini
È stata un’edizione da incorniciare la 42ª Gennaiola, andata in scena domenica 25 gennaio a Santa Maria degli Angeli, ch...
Leggi
25/01/2026 11:44 | Cronaca
Ordigno bellico inesploso a Perugia lungo il percorso ciclopedonale
Un ordigno bellico inesploso è stato trovato a Perugia in un`area comunale lungo il percorso ciclopedonale tra Ponte Fel...
Leggi
24/01/2026 14:27 | Sport
Presentata l’immagine di Grifonissima 2026
Presentata presso la sede della Fondazione Avanti Tutta l’immagine della 45esima edizione della manifestazione podistica...
Leggi
24/01/2026 11:11 | Attualità
Ospedale Branca, al via i lavori di potenziamento del Pronto Soccorso: modifiche agli accessi
A partire da lunedì 26 gennaio prenderà il via la seconda fase dei lavori di restyling ed adeguamento del Pronto Soccors...
Leggi
23/01/2026 16:26 | Attualità
Gubbio: "Giornata della memoria", iniziative dell'Associazione Famiglie 40 Martiri
Iniziative dell`Associazione Famiglie dei Quaranta Martiri di Gubbio in occasione della Giornata della Memoria il 27 gen...
Leggi
23/01/2026 16:19 | Costume
Gubbio: compie 90 anni madre Dorotea Mangiapane
Un traguardo importante, carico di gratitudine e memoria: è quello di madre Dorotea Mangiapane che ha compiuto in questi...
Leggi
23/01/2026 15:55 | Cronaca
Sigillo: truffa online scoperta dai Carabinieri, denunciate tre persone
I Carabinieri di Sigillo, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia - querela sporta da una donna del posto,...
Leggi
23/01/2026 15:48 | Cronaca
Controlli nei locali e posti di controllo della Polizia di Stato a Città di Castello: segnalata una persona per uso personale di sostanze stupefacenti
Mercoledì scorso, nell’abito dei servizi straordinari di controllo del territorio, effettuato con particolare attenzione...
Leggi
Utenti online:      536


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv