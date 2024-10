Volley, A1 femminile: Bartoccini MC Restauri lotta ma Pinerolo ha la meglio (3-1)

La Bartoccini MC Restauri Perugia prova a tenere testa a Pinerolo ma torna senza punti dal Pala BUS Company di Villafranca Piemonte. Finisce 3 a 1 per le padrone di casa l’anticipo della quinta giornata di regular season, con i parziali di 25-19, 25-20, 23-25 e 25-18. Ottima la grinta e le trame delle Black Angels nel terzo set, ma non riescono a ripetersi nel quarto e Pinerolo porta a casa l’intera posta in palio. Nemeth va a segno con continuità ed è particolarmente ricercata da Ricci: l’ungherese chiude con 29 punti a referto. In difficoltà invece la ricezione delle perugine che soffre le battute spinte di Sorokaite (mvp) e compagne. Ora si torna a Perugia con pochi giorni a separare le ragazze di coach Giovi dal prossimo match: sabato 1 novembre, al Palabarton, arriva Vero Volley Milano.

Perugia

30/10/2024 00:16

Redazione