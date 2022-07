Volley, alla Bartoccini Fortinfissi Perugia arriva il libero Martina Armini

Nel mondo del volley, continuano le novità in casa Bartoccini-Fortinfissi Perugia, Martina Armini è il nuovo libero a disposizione di coach Matteo Bertini. Originaria di Marino, classe 2002, cresce nel vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, avendo l’occasione di giocare diverse finali e conquistando i titolo nazionale Under-16 nel 2018 ed Under-18 nel 2019. Originariamente schiacciatrice è stata convertita a libero nel 2019 grazie ad un’intuizione del coach umbro Marco Mencarelli che l’ha convocata come libero nel Campionato Mondiale Under-18 in Egitto, dove ha conquistato la medaglia d’argento. Nella Stagione 2020/2021 ha giocato in A2 con il Club Italia, mentre nella scorsa ha vestito la maglia di Chieri. Nel 2021 insieme a Linda Nwakalor e Gaia Guiducci ha conquistato l’oro al Mondiale Under-20. Quest’anno è stata convocata per l’Europeo Under-21 che andrà in scena in Puglia (Cerignola ed Andria i palazzetti) da domani (Italia Ucraina alle ore 20.00) fino al 17 luglio, con ancora una volta al suo fianco Linda Nwakalor.

Perugia

12/07/2022 09:45

Redazione