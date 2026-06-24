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A Costacciaro dal 17 al 19 luglio: "Notti d'autore", tra giornalismo d'inchiesta , letteratura e musica. Tra gli ospiti, Sigfrido Ranucci

Dal 17 al 19 luglio il centro storico di Costacciaro, nel cuore del Parco Regionale del Monte Cucco, ospita la nuova edizione del festival "Notti d'autore", organizzato dalla Pro Costacciaro con il patrocinio della Giunta e Assemblea Legislativa della Regione Umbria e del Comune di Costacciaro. Il tema di quest'anno è Verità Nascoste: tre giorni dedicati alla ricerca della verità nei crimini, nella memoria e nelle storie che non abbiamo ancora finito di raccontare. Un filo che attraversa giornalismo d'inchiesta, antimafia, letteratura e musica.

 Venerdì 17 luglio

Luisa Impastato apre il festival con Fiori di campo: uno spettacolo di parole e testimonianza che racconta la vita e il coraggio di Peppino Impastato, giornalista e attivista siciliano assassinato dalla mafia nel 1978. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

 Sabato 18 luglio

Nel pomeriggio aperitivo con l'autore Alvaro Fiorucci che presenta il libro "L'alfabeto del sangue", il caso di Mara Calisti rimasto irrisolto per decenni, riletto con gli occhi del giornalista che lo seguì in prima persona. In serata il centro storico si trasforma in palcoscenico con il Cluedo vivente: attori professionisti, vicoli nascosti, storie intrecciate alla memoria del borgo. Un gioco a squadre per risolvere un caso sospeso tra prove ed interrogatori; dalle 20 nell'area food, l'Orchestrina Duo con Gabriele Bianchi e Leo Ercolani, accompagna la notte con musica dal vivo. Prenotazione obbligatoria per il Cluedo vivente.

 Domenica 19 luglio

Nel pomeriggio, aperitivo con Angela Di Berardino e Giulia Mariani, autrici del podcast "A nudo. Il massacro del Circeo", che hanno ridato voce e dignità alle vittime di uno dei casi più dolorosi della cronaca italiana degli anni Settanta. In serata grande attesa per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report su Rai Tre, porta al festival Diario di un Trapezista: uno spettacolo intimo e rivelatore, in cui racconta le scelte difficili prese in pochi secondi che hanno segnato per sempre la sua carriera e la sua vita.

Gubbio/Gualdo Tadino
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