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A Gubbio un incontro tra arte e religione

L’Estasi e il segno, linguaggi a confronto - Conversazioni tra arte e religione, in programma domenica 29 marzo alle ore 17 all’Hub Hotel di Gubbio.

L’incisione come linguaggio artistico trasversale, capace di attraversare epoche, stili e sensibilità, diventa protagonista dell’incontro L’Estasi e il segno, linguaggi a confronto - Conversazioni tra arte e religione, in programma domenica 29 marzo alle ore 17 all’Hub Hotel di Gubbio. L’iniziativa, dedicata alla genesi del segno artistico in dialogo con la dimensione spirituale, propone una lettura originale e interdisciplinare che intreccia l’arte dell’incisione a stampa e dimensione religiosa, offrendo al pubblico uno sguardo ampio e approfondito su un linguaggio artistico di grande rilievo nella storia culturale europea. L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi legati alla mostra Francesco e Frate Lupo - L’arte racconta la leggenda dell’incontro, visitabile fino al 19 aprile nelle tre sedi museali di Palazzo dei Consoli, Logge dei Tiratoi e Museo diocesano di Gubbio. Proprio quest’ultima sede ospita una sezione significativa dedicata all’incisione a stampa, offrendo un contesto particolarmente coerente con i temi dell’incontro. 

A portare il loro contributo saranno tre relatori di alto profilo:

Luca Baroni, direttore della Rete museale Marche Nord, studioso della storia dell’arte italiana tra Quattrocento e Seicento, con particolare attenzione al disegno e all’incisione;

Roberto Budassi, storico dell’arte e docente presso la Scuola del Libro di Urbino, esperto di arti applicate, arte contemporanea e tecniche grafiche;

Alex Folla, artista la cui ricerca si concentra sulla resa naturalistica della figura umana e sull’analisi del linguaggio pittorico dei maestri del Seicento italiano.Il dialogo tra i relatori sarà coordinato dall’avvocato Maurizio Bellucci, collezionista e appassionato di grafica e incisione, membro dell’Accademia Raffaello di Urbino, che guiderà il confronto sui temi della diffusione della grafica e sul ruolo dei grandi artisti che, nei secoli, hanno contribuito a definirne l’evoluzione. L’incontro sarà arricchito dall’intervento del vicario generale don Mirko Orsini, che offrirà una lettura in chiave religiosa, anche alla luce delle opere attualmente esposte al Museo diocesano di Gubbio, con particolare riferimento alle iconografie francescane. L’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Gubbio, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Gubbio e del comitato permanente Francesco a Gubbio.

Gubbio/Gualdo Tadino
24/03/2026 13:23
Redazione
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