Altotevere Volley, è tempo di esordio nel campionato di A3: a Belluno per fare risultato. Coach Bartolini: “Non siamo al top ma c’è grande entusiasmo”

Altotevere Volley, è tempo di esordio nel campionato di A3: a Belluno per fare risultato. Coach Bartolini: “Non siamo al top ma c’è grande entusiasmo”

Comincia dall’estremo nord d’Italia la quarta stagione consecutiva della ErmGroup Altotevere nel campionato di Serie A3 Credem Banca. L’impianto del Vhv Arena di Belluno è pronto per accogliere (domenica 19 ottobre, ore 18) la formazione biancazzurra in una sfida del girone Bianco che si porterà pure appresso i punti interrogativi della prima giornata, ma che sa tanto anche di sostanzioso. Come dire, insomma, che fin dall’inizio la stagione si preannuncia scoppiettante. Prima della partenza, la squadra si è recata in visita nella sede del “title sponsor”, appunto la ErmGroup di San Giustino, che venerdì 17 ottobre ha ospitato una “open house” di settore dedicata ai meccanici di tutta l’Umbria. La sorpresa è stata alquanto gradita: “Un modo originale per scambiarsi il classico “in bocca al lupo” reciproco – ha commentato l’ad Claudio Bigi – e spero che questo gesto si riveli di buon auspicio per la difficilissima partita che ci attende contro un’autentica “corazzata” del girone. Anche noi, però, abbiamo le nostre buone pedine”.

È seguito poi l’ultimo allenamento prima della partenza per il Veneto, con l’attesa che è finita anche per coach Marco Bartolini: “Siamo felicissimi del fatto che questo momento sia finalmente arrivato – dichiara – e c’è tanto entusiasmo fra di noi, che abbiamo lavorato sodo per farci trovare pronti. Certamente, all’inizio il calendario non ci riserva sconti, perché anche la seconda e la terza partita contro rispettivamente Reggio Emilia e Sarroch ci vedranno affrontare compagini di primo livello. E comunque, le partite facili non esistono, per cui bisogna più che mai pensare a noi stessi, al nostro gioco e a cercare di riportare in campo le sicurezze che abbiamo attualmente. Noi non siamo al top, né probabilmente lo saranno le nostre avversarie e allora dobbiamo avere la pazienza di sopportarci e di sfruttare i frangenti buoni della gara”. Il precampionato ha rivestito il suo peso ed è un motivo di sostanziale tranquillità per l’allenatore: “I test sono stati oltremodo probanti, abbiamo avuto problemi con alcuni giocatori che indubbiamente pesano, anche se cerchiamo di mascherarli nel corso della settimana. Meno male che Favaro, ancora grande assente di turno, sta recuperando al meglio, anche se l’infortunio lo ha tenuto fuori per diverso tempo. Deve tornare a disposizione e dovrà impiegare un po’ per riprendere la condizione: la sua assenza è importante, sia in partita che in allenamento”. E rispetto alla consistenza tecnica di Belluno, Bartolini ritiene di non doversi fasciare la testa: “Ha tanti assi nella manica con i singoli, però alla fine questa diventa una partita da giocare a viso aperto, senza pensare troppo ai nomi di coloro che stanno al di là della rete: si tratta di gente che proviene quasi in massa dalle categorie superiori. Tanto vale provarci, quindi, scevri da ogni condizionamento”.

Sul 6+1 di partenza, l’orientamento appare scontato: Biffi in regia, Marzolla opposto, Quarta e Compagnoni al centro, Cappelletti e Alpini a lato e Pochini libero, non escludendo l’alternanza con Chiella. I designati per la direzione del match sono il primo arbitro Simone Fontini di Pisa e il secondo arbitro Antonio Testa di Padova.

Città di Castello/Umbertide
18/10/2025 13:55
Redazione
