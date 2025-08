Assisi e Gubbio hanno aderito alla Marcia dell'ascolto 2025

Anche Assisi e di Gubbio hanno aderito alla "Marcia dell'ascolto 2025", un progetto promosso dalla Scienza servizievole in cammino, concetto ideato dalla professoressa Daniela Lucangeli (psicologa dello sviluppo presso l'Università di Padova) che prevede un percorso (suddiviso in una novantina di tappe) partito da Santa Maria di Leuca (Lecce) e che arriverà a Trieste. L'obiettivo è di promuovere "una cultura dell'ascolto attivo e della partecipazione, raccogliendo le voci delle comunità locali e stimolando il confronto". Due appuntamenti promossi dall'Usl Umbria 1, si legge in una sua nota. Il Servizio di psicologia aziendale, di recente istituzione ha organizzato un'iniziativa coinvolgendo la Rete aziendale di Promozione della Salute e i Distretti dell'Alto Chiascio ed Assisano in collaborazione con il Comune di Gubbio (zona sociale 7), il Comune di Assisi (zona sociale 3), i gruppi giovanili, i peer educator e le associazioni locali in due eventi rivolti alla comunità. L'appuntamento, "che celebra l'incontro tra scienza e comunità in un dialogo autentico e costruttivo", si terrà ad Assisi sabato 9 agosto, alle 17,30, presso l'associazione ViVa, in piazza Dante Alighieri. Martedì 12 agosto alle 18, l'iniziativa si sposterà a Gubbio presso il Parco del Teatro Romano, in via Parruccini. Per partecipare a quest'ultima iniziativa è necessario inviare un messaggio whatsApp al numero 345 8671350. L'Usl spiega ancora che la Marcia è rivolta "a chi crede in una scienza capace di generare cambiamento, valorizzando l'ascolto attivo, la partecipazione e la solidarietà". Le reti socio-sanitarie locali "hanno scelto di sostenere il progetto per la sua valenza scientifica, educativa e sociale". "La Marcia è molto più di un evento: è una testimonianza concreta di come le voci della comunità possano diventare forza propulsiva per comprendere e rispondere ai bisogni reali delle persone" conclude la nota.

Gubbio/Gualdo Tadino

06/08/2025 10:39

Redazione