Black Angels ko in Piemonte in tre set

Una domenica amara per la Bartoccini MC Restauri Perugia, che nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, cade nettamente sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 con un 3 a 0 senza appelli. 25-22, 25-14, 25-15 i parziali dei set. Le Black Angels subiscono la legge delle ex, con una Nemeth in grande spolvero e una Cekulaev incisiva nei momenti chiave (oltre che Mvp), ben sostenute dalle compagne Kunzler (17 punti), Gray e Nervini. Per la formazione di coach Giovi arriva così la quarta sconfitta consecutiva, un risultato che cristallizza il penultimo posto al termine del girone d’andata, anche se ancora nulla è perduto. Ora servirà voltare pagina in fretta: il girone di ritorno inizierà domenica 14 dicembre nella tana di Vallefoglia.

Perugia

07/12/2025 18:55

Redazione