Black Angels ko in Piemonte in tre set

Dopo un primo parziale combattuto, la Chieri delle ex Nemeth e Cekulaev spinge sull’acceleratore e trova l’intero bottino. Fiesoli: “Di positivo c’è l’approccio, poi è venuta fuori la loro qualità”.

Una domenica amara per la Bartoccini MC Restauri Perugia, che nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, cade nettamente sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 con un 3 a 0 senza appelli. 25-22, 25-14, 25-15 i parziali dei set. Le Black Angels subiscono la legge delle ex, con una Nemeth in grande spolvero e una Cekulaev incisiva nei momenti chiave (oltre che Mvp), ben sostenute dalle compagne Kunzler (17 punti), Gray e Nervini. Per la formazione di coach Giovi arriva così la quarta sconfitta consecutiva, un risultato che cristallizza il penultimo posto al termine del girone d’andata, anche se ancora nulla è perduto. Ora servirà voltare pagina in fretta: il girone di ritorno inizierà domenica 14 dicembre nella tana di Vallefoglia.

Perugia
07/12/2025 18:55
Redazione
07/12/2025 19:27 | Costume
Gubbio, l' "Amerigo Vespucci" accende l'Albero di Natale più grande del mondo. Folla oceanica in città. Solennità Immacolata: diretta TRG S.Messa ore 18
Una manciata di minuti prima delle ore 19 del 7 dicembre il comandante del veliero della Marina Militare Italiana "Ameri...
Leggi
07/12/2025 16:58 | Sport
Rugby Gubbio: 5 mete e vittoria in casa contro i Lions Amaranto
Al Coppiolo di Gubbio, nell`ultima partita in casa del 2025, i lupi di coach McDonnell conquistano un`altra straordinari...
Leggi
07/12/2025 13:38 | Attualità
Gubbio: all'IIS Cassata Gattapone l'evento "Clay couture: incontro creativo tra ceramica e moda"
Torna il tradizionale evento del mese di Dicembre del corso Industria e Artigianato per il Made in Italy dell’IIS CASSAT...
Leggi
07/12/2025 09:15 | Cronaca
Città di Castello: ferito durante la caccia al cinghiale, è gravissimo
Un incidente ha scosso la località di Volterrano, nel Tifernate, gettando un’ombra su quella che era iniziata come una l...
Leggi
06/12/2025 19:00 | Sport
Serie C, Pianese-Gubbio 1-0: espulso Signorini a fine primo tempo, decide il gran gol di Tirelli nella ripresa. Rossoblu fermi a quota 18 nel limbo tra playoff e playout
Serie C, girone B: nella 17esima giornata il Gubbio cade 1-0 al Comunale di Piancastagnaio contro la Pianese, interrompe...
Leggi
05/12/2025 16:11 | Attualità
Intervento d'eccellenza all'emodinamica di Terni
Intervento di eccellenza all`ospedale di Terni dove un`equipe guidata dal dottor Carlo Bock, direttore della struttura s...
Leggi
05/12/2025 15:33 | Attualità
Il presidente della Provincia di Perugia fa chiarezza sulle competenze e sul percorso svolto Presciutti: “Mai imposto scelte: abbiamo seguito la legge e condiviso ogni passaggio con i Comuni”
“La Provincia di Perugia non ha alcuna competenza per quanto riguarda il dimensionamento scolastico imposto alle Regioni...
Leggi
05/12/2025 13:32 | Cultura
Assisi: San Francesco 'si racconta' con la realtà virtuale
Nasce dal desiderio di raccontare in modo nuovo e "profondamente coinvolgente" la storia di San Francesco, riportandone ...
Leggi
05/12/2025 13:23 | Attualità
C.Castello: Inaugurato il nuovo edificio del polo Franchetti-Salviani
E` una scuola "sicura, moderna, accessibile e sostenibile" il polo tecnico Franchetti-Salviani di Città di Castello dove...
Leggi
05/12/2025 12:51 | Cronaca
Bastia Umbra: sorpresi in auto con un machete lungo 70 cm, denunciati dai Carabinieri tre giovani
I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre giovani, di anni 24, 26 e 28,...
Leggi
