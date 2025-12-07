Rugby Gubbio: 5 mete e vittoria in casa contro i Lions Amaranto

Al Coppiolo di Gubbio, nell'ultima partita in casa del 2025, i lupi di coach McDonnell conquistano un'altra straordinaria vittoria contro i Lions Amaranto Livorno per 36-16, segnando 5 mete che valgono il punto di bonus in classifica nella quinta giornata del Campionato Nazionale di Serie B. E' stata una grande battaglia, a inizio partita i livornesi passano subito in vantaggio con una punizione ma Giovanni Di Fiore riporta il Rugby Gubbio in vantaggio, grazie anche alla trasformazione di Dehan Neethling. I Lions Amaranto si riavvicinano grazie a un altro calcio di punizione ma una splendida meta di Riccardo Fioriti riporta sul 12-6 gli eugubini. Il piede caldo di Dehan, su punizione, chiude il primo tempo sul 15-6 per il Rugby Gubbio. Nel secondo tempo i Lions segnano una meta, 15-11, ma i ragazzi di McDonnell non perdono concentrazione e impongono il loro gioco di attacco, segnando prima con Filippo Ferranti, poi con Marco Caroli e infine con Giovanni Piobbichi. Tutte e tre le mete trasformate da Dehan Neethling. Il Livorno chiude la partita in attacco segnando un'ultima meta che però non basta a raggiungere il Rugby Gubbio. 36-16 per il Rugby Gubbio, vittoria di carattere e 5 punti in classifica conquistati contro una squadra di ottimo livello con il Livorno. I lupi eugubini hanno dimostrato grande forza e resistenza fisica, non hanno mai perso la concentrazione e la determinazione, nonostante i livornesi non si siano mai dati per vinti. Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Dehan Neethling, Alessio Ghirelli, Riccardo Fioriti, Riccardo Tomassoli, Giovanni Di Fiore, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Lorenzo Urbanelli, Luigi Pretotto, Fabio Minelli, Marco Caroli, Sebastiano Capannelli, Samuel Giacomini, Alessandro Fioriti (C), Filippo Ferranti, Anru Louis Van Rhys, Luca Minelli, Andrea Nucciarelli, Riccardo Fumanti, Giovanni Piobbichi, Francesco Lorenzi e Leonardo Fecchi.



L'U14 del Rugby Gubbio, impegnata sabato a Orvieto contro Foligno e Ternana, incassa purtroppo due sconfitte, dovute alle molte assenze e alla differenza di età con gli avversari.

Complimenti anche ai lupetti del Minirugby, impegnati nel raggruppamento a Foligno.

Per il Rugby Gubbio un fine settimana dal bilancio più che positivo.



Prossimi appuntamenti



La Serie B di coach McDonnell tornerà in campo Domenica 14 Dicembre a Viterbo in casa dei Lions Alto Lazio, attualmente primi in classifica nel girone 4. Calcio d'inizio ore 14:30, con diretta streaming sull'app VEO LIVE

Sabato 13 Dicembre sarà invece in campo l'U14 in casa del Perugia Junior, ore 14:30.

07/12/2025 16:58

