Carabinieri smantellano rete di spaccio tra Umbria e Marche

Un 24enne arrestato e altre quattro giovani persone indagate in un'operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Tolentino (Macerata). L'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti ha portato anche al sequestro di più di 2 kg di hascisc e oltre 17mila euro in contanti. Le indagini sono partite da un controllo stradale nel Tolentinate nell'ottobre 2022, quando un giovane si è dato alla fuga prima con l'auto e poi a piedi. Raggiunto dai militari del Radiomobile si è scoperto che nel veicolo, guidato da un pregiudicato 24enne residente a Perugia, erano nascosti 3 grammi di hascisc, un grinder per triturare la droga, due telefoni cellulari e una scatola con dentro 15mila euro in "mazzette" da 1.000 euro. Attraverso i tabulati dei cellulari e le chat dei servizi di messaggistica è stato possibile risalire a presunti acquirenti di stupefacente. Tra questi un 25enne di Porto Recanati (Macerata) arrestato nel gennaio scorso perché in possesso di circa 2 kg di droga, tra hascisc e marijuana, e di contanti per oltre 2.000 euro, ritenuti provento di spaccio. Ma gli accertamenti non sono terminati perché altri acquirenti di droga sono finiti nel mirino dei carabinieri, tra cui un 22enne di Senigallia (Ancona) e due residenti ad Ancona. Con loro lo spacciatore umbro concordava via chat spedizioni e consegne di panetti di droga camuffati da note barrette al cioccolato, di cui si esaminavano persino la morbidezza e granulosità. Accertata da decine di messaggi l'esistenza di rapporti di spaccio, la Procura della Repubblica ha disposto alcune perquisizioni ad Ancona e Senigallia effettuate il 25 luglio con il supporto dei militari locali. L'attività ha permesso di trovare nelle case dei tre giovani hascisc, marijuana e cocaina, oltre a sostanza da taglio e materiale per il confezionamento idonei a riscontrare l'attività di detenzione ai fini di spaccio. Proprio in questi giorni il fornitore di Perugia è stato arrestato nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura distrettuale antimafia del capoluogo umbro.

Perugia

27/07/2023 16:35

Redazione