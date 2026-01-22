Confronto su Instagram tra le Regioni per il dimensionamento scolastico

Skin ADV

Un confronto pubblico tra Regioni sul tema del dimensionamento scolastico e sulla decisione ministeriale che ha portato al commissariamento di Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana e Umbria sarà il filo conduttore della diretta Instagram in programma oggi, giovedì 22 gennaio, alle 19, che vedrà dialogare gli assessori all'Istruzione delle quattro Regioni coinvolte. All'incontro parteciperanno Fabio Barcaioli, assessore all'Istruzione della Regione Umbria; Isabella Conti, assessora all'Istruzione dell'Emilia-Romagna; Alessandra Nardini, assessora all'Istruzione della Toscana e Ilaria Portas, assessora all'Istruzione per la Sardegna. La diretta sarà trasmessa in contemporanea sui loro profili Instagram, secondo quanto annuncia Palazzo Donini. Al centro della diretta ci saranno gli atti adottati dalle Regioni, il rispetto delle scadenze previste e le tutele garantite alle comunità scolastiche, a fronte di criteri ministeriali applicati senza un effettivo confronto istituzionale. Il dibattito sarà anche l'occasione "per mostrare come il commissariamento, attraverso accorpamenti forzati e dirigenti responsabili di troppi istituti, finisca per indebolire la gestione educativa e organizzativa delle scuole". Le Regioni ribadiscono "la necessità di investire nella scuola pubblica, rafforzando risorse, servizi e strutture per garantire a tutte le studentesse e gli studenti pari opportunità e comunità scolastiche solide, capaci di restare presidio educativo e sociale nei territori".

