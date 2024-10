Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra: 34esima Rassegna di Musica Corale

Prosegue l’impegno della Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra che organizza per il 34esimo anno consecutivo la Rassegna di Musica Corale, evento musicale nocerino che non ha mai suito interruzioni e che ha visto, nel tempo, la presenza di oltre 120 cori nella nostra città. Uno sforzo organizzativo notevole, quello che vede impegnati i cantori nocerini, nella realizzazione dell’evento che si svolgerà domenica 27 ottobre 2024 nella Pinacoteca di Nocera Umbra alle ore 18.00 e che vedrà la presenza di una formazione corale di altissimo valore artistico: aa “Schola Cantorum Sancta Caecilia” di Corridonia (MC) diretta dal maestro Alessandro Buffone. Il concerto è patrocinato dal Comune di Nocera Umbra e dall’A.R.C.UM, Associazione Regionale Cori del’Umbria e sarà aperto da un cameo della Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra che presenterà il saluto di benvenuto agli amici marchigiani con tre pezzi del proprio repertorio, diretti per l’occasione dal maestro Fausto Paffi in sostituzione del maestro Simone Marcellli, colpito da un importante lutto familiare. Spazio poi alla Schola Cantorum di Corridonia: sorta nel 1933 per il servizio liturgico della Chiesa Parrocchiale di S.Pietro, ha svolto in questo lungo periodo una intensa attività, liturgica ed oggi cura anche il repertorio dei canti della tradizione popolare delle Marche dei Maestri Giovanni Ginobili, Oreste e Lino Liviabella con il quale ha raccolto lusinghieri successi. Particolarmente intensa l’attività di questi ultimi anni: ha eseguito il “Gloria” di Vivaldi, lo “Stabat Mater” di Boccherini e la “Messe de Requiem” di Fauré, ha inoltre interpretato, con David Riondino, la “Buona Novella” di De Andrè. Con l’attuale organico, composto principalmente da giovani, la corale è tornata in cantoria con la direzione assunta dal fermano M°Alessandro Buffone, maestro diplomato in organo e composizione organistica presso il conservatorio di Bologna. . Ha iniziato gli studi di Direzione di Coro con il M° Aldo Cicconofri e nel 2022 ha conseguito, cum laude, il Diploma Accademico di II livello in Direzione di Coro e Composizione Corale. Il repertorio del concerto sarà uno spaccato interessantissimo di musica sacra e popolare, che va dai pezzi d liturgici di mons. Perosi e di Benedetto Marcello, a motivi di O. Gjello e Giacomo Puccini. Ci saranno le tradizioni popolari marchigiane di Ginobilli ed un gran finale affidato a cori riuniti all’Ave Verum di Mozart. Appuntamento, quindi, per domenica 27 ottobre 2024 alle ore 18 nella Pinacoteca di Nocera Umbra per un piacevolissimo pomeriggio domenicale da trascorrere nella bellezza del luogo nell’armonia della musica.

Gubbio/Gualdo Tadino

24/10/2024 14:35

Redazione