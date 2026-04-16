Da Gubbio al Lussemburgo: al via la missione per creare alleanze e opportunità

Non una semplice visita di rappresentanza, ma una missione costruita per aprire relazioni, attivare opportunità e portare Gubbio dentro una dimensione europea concreta: da questa sera il sindaco Vittorio Fiorucci e il vicesindaco Francesco Gagliardi saranno in Lussemburgo per una serie di incontri istituzionali, economici e comunitari di alto profilo, una visita istituzionale che terminerà lunedì e che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di apertura alle relazioni internazionali della città. Il cuore della missione sarà l’incontro ufficiale previsto per venerdì presso il Comune di Differdange, dove la delegazione eugubina sarà ricevuta dal sindaco della città lussemburghese insieme all’Ambasciatore d’Italia. Un momento istituzionale di rilievo, che segnerà l’avvio di un confronto diretto tra le due amministrazioni e porrà le basi per la costruzione di un rapporto stabile, con l’obiettivo di arrivare alla definizione di un patto di amicizia tra i due Comuni. Accanto alla dimensione istituzionale, la visita avrà una forte componente relazionale e comunitaria. Sabato pomeriggio è infatti in programma un incontro con la comunità eugubina e umbra presente in Lussemburgo, insieme a imprenditori, professionisti e rappresentanti del mondo associativo. Un appuntamento pensato non solo come momento di incontro, ma come vera e propria piattaforma di relazioni e opportunità, utile a rafforzare il legame con i corregionali all’estero e ad attivare nuovi contatti per il territorio. Nel corso della missione, il sindaco e il vicesindaco presenteranno Gubbio, le sue eccellenze, il suo patrimonio culturale e le prospettive di sviluppo, con l’obiettivo di costruire relazioni utili anche in chiave progettuale, sia sul piano culturale che su quello economico e turistico. Il programma prevede inoltre visite istituzionali a infrastrutture e realtà del territorio lussemburghese, momenti di networking e incontri informali, tra i quali la partecipazione a un importante evento sportivo domenica, occasione ulteriore per consolidare relazioni e contatti. “Quella che ci apprestiamo a vivere - sottolinea il sindaco Vittorio Fiorucci - è una missione che abbiamo voluto costruire con un obiettivo molto chiaro: non una semplice visita di rappresentanza, ma un’occasione concreta per rafforzare relazioni istituzionali, valorizzare la nostra comunità all’estero e aprire nuove opportunità per Gubbio. C’è una presenza eugubina significativa in Lussemburgo e crediamo che questo legame possa diventare anche una leva di sviluppo e collaborazione. L’incontro con il Comune di Differdange rappresenta un passaggio importante in questa direzione, così come il confronto con imprenditori e professionisti. Vogliamo portare Gubbio fuori dai suoi confini, costruendo relazioni solide e durature, capaci di produrre risultati nel tempo. Questa missione si inserisce in una più ampia strategia dell’amministrazione orientata a rafforzare il posizionamento della città, valorizzare le nostre eccellenze e sviluppare relazioni istituzionali e territoriali in ambito europeo”.

Gubbio/Gualdo Tadino

16/04/2026 09:36

Redazione