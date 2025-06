Domenica 22 giugno il campionato umbro di motocross approda a Gioiella

Non ha il fascino, il blasone delle grandi sfide nazionali e internazionali. Eppure è una delle gare di motocross più attese della stagione, per l’alto livello agonistico che esprime. Parliamo del campionato umbro di motocross che domenica 22 giugno approda, per il quinto round del 2025, sulla pista di Castiglione del Lago, in località Gioiella. Si tratta del primo impegno agonistico per il Moto Club Trasimeno “G. Capecchi” che ha poi in calendario, il 30 e 31 agosto, il prestigioso appuntamento con il Campionato italiano Prestige, comprendente anche la finale della Rookies Cup 85. La stagione, sulla pista intitolata a Vinicio Rosadi, si chiuderà il 5 ottobre con la Coppa Italia motocross d’epoca, per squadre regionali. La gara, che riproporrà la consueta sfida con i rivali toscani, sarà preceduta, sabato, da un’intera giornata di allenamenti; poi, da domenica mattina, si svolgeranno in sequenza le prove e le gare. In vista dell’appuntamento di fine agosto con Prestige, massimo campionato nazionale di motocross, il “Trasimeno” ha deciso di concedere l’ingresso gratuito al pubblico, per offrire un saggio, a tutti gli sportivi, di quanto questa specialità possa essere spettacolare e avvincente.

Queste le posizioni di vertice nelle varie categorie del campionato umbro: 65 Debuttanti, Bryan Lasagna (Moto Club Trasimeno); 65 Cadetti, Mattia Lasagna (MC Trasimeno); 85 Senior, Thomas Baldi (MC Trasimeno); 125 Junior, Nicolò Gennaioli (MC Baglioni Città di Castello); 125 Senior, Diego Guercini (MC Pepe Bevagna); Femminile, Alessia Pierelli (MC Gualdo Tadino); Challenge MX2, Alessandro Fabbi (MC Trasimeno); Challenge MX1, Michele Gili (MC Fologno); Rider MX2, Manuel Paliani (MC Scorpioni Marsciano); Rider MX1, Francesco Vergoni (MC Scorpioni); Expert MX2, Valerio Mannaioli (MC Castel de la Pieve); Expert MX1, Flavio Capuccini (MC Castel de la Pieve); Veteran, Andrea Terenzi (MC Scorpioni); Superveteran, Francesco Fagiolari (MC Trasimeno); Master, Gabriele Vescovi (MC Scorpioni); Fast MX1, Luca Cardaccia (MC Panicale); Epoca, Andrea Alunno (MC Baglioni).

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, della Provincia di Perugia e della Regione Umbria e con il sostegno della Banca Centro Toscana Umbria.

Perugia

20/06/2025 10:54

Redazione